El Código Civil establece las condiciones para repartir una herencia cuando uno de los descendientes recibió bienes o dinero mediante una donación en vida. Imagen ilustrativa.

Cuando una persona fallece y deja varios hijos, el reparto de sus bienes puede generar dudas si uno de ellos recibió una donación en vida. En España, el Código Civil establece cómo se reparte una herencia cuando uno de los hijos recibió una donación en vida, para evitar que las entregas de dinero o bienes realizadas antes del fallecimiento alteren injustificadamente los derechos sucesorios.

Los artículos 1035 a 1050 regulan la denominada colación hereditaria, un mecanismo por el que determinados herederos deben tener en cuenta las donaciones que recibieron del fallecido al calcular la parte que les corresponde. Esta operación no significa necesariamente que deban devolver el dinero o el inmueble donado, sino que su valor puede computarse en el reparto para mantener el equilibrio entre los coherederos.

Qué establece el artículo 1035 del Código Civil sobre las donaciones en vida a los hijos

El artículo 1035 del Código Civil establece que los herederos forzosos que concurran a una misma sucesión deben incluir en el cálculo de la herencia los bienes o valores que recibieron del fallecido mediante donaciones en vida. Esta obligación se conoce como colación hereditaria y afecta, principalmente, a los hijos que heredan junto con otros descendientes con derechos sucesorios.

En la práctica, esto significa que si un padre donó dinero, una vivienda u otros bienes a uno de sus hijos, el valor de esa entrega puede contabilizarse como un adelanto de la herencia. De esta manera, el beneficiario recibirá una cantidad menor de los bienes que todavía integran el patrimonio hereditario, mientras que sus hermanos podrán percibir una parte mayor para compensar la diferencia.

Sin embargo, el artículo 1036 contempla dos excepciones: la colación no será obligatoria si el donante manifestó expresamente que la donación debía quedar excluida de ese cálculo o si el hijo beneficiario renuncia a la herencia. Esta última excepción tiene un límite: se mantiene la posibilidad de reducir la donación si resulta inoficiosa, es decir, si perjudica las legítimas que corresponden a los demás herederos forzosos.

Los artículos 1035 a 1050 del Código Civil regulan cómo deben contabilizarse las donaciones recibidas por los herederos. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Qué donaciones deben incluirse en el reparto y cuáles quedan excluidas

No todas las entregas de dinero o bienes realizadas por los padres a sus hijos deben computarse al repartir una herencia. Los artículos 1041, 1042 y 1043 del Código Civil establecen determinados supuestos que quedan fuera de la colación o que dependen de las circunstancias. Entre los gastos que no deben incluirse se encuentran:

Alimentos y manutención: los gastos destinados a cubrir las necesidades alimentarias de los hijos.

Educación y aprendizaje: los desembolsos relacionados con su formación y estudios.

Tratamientos médicos: los gastos derivados de enfermedades, incluso cuando sean extraordinarios.

Regalos habituales: las entregas que se consideran obsequios de costumbre.

Necesidades vinculadas con la discapacidad: los gastos realizados para cubrir necesidades especiales de hijos o descendientes por su situación de discapacidad.

La colación hereditaria busca mantener el equilibrio entre los hijos que comparten una misma sucesión. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Por otra parte, los gastos destinados a financiar una carrera profesional o artística no se computan, salvo que el padre lo haya dispuesto expresamente o que su exclusión perjudique la legítima de los demás herederos. En cambio, el artículo 1043 sí contempla como colacionables las cantidades entregadas para pagar las deudas de los hijos, conseguirles un título de honor o afrontar otros gastos similares.

También existen reglas específicas para las donaciones realizadas al cónyuge de un hijo. Según el artículo 1040, estas no deben incluirse en la colación, salvo que el padre hubiera donado el bien conjuntamente a su hijo y a la pareja. En ese caso, el descendiente deberá computar la mitad de lo recibido.