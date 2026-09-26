La Seguridad Social cambia el cálculo de la pensión en 2027: tomará las 304 bases de cotización más altas, pero solo si favorece al trabajador.

La forma de calcular la pensión de jubilación volverá a cambiar en 2027. La Seguridad Social ampliará el periodo que se tiene en cuenta para determinar la base reguladora y, dentro de ese intervalo, seleccionará las 304 bases de cotización de mayor importe.

El cambio forma parte de una reforma que se aplica de manera gradual y que incluye una protección para que la nueva fórmula no perjudique al trabajador cuando le resulte menos favorable.

Se trata de la segunda pata de la llamada “reforma Escrivá”, aprobada mediante el Real Decreto-ley 2/2023 y que modificó la Ley General de la Seguridad Social (LGSS). Su objetivo, según explicó la propia Seguridad Social, es ampliar el periodo de referencia y permitir elegir las bases más favorables durante la transición, especialmente para proteger a quienes hayan tenido carreras laborales con periodos de cotización irregulares.

El nuevo método adicional para calcular la pensión en España a partir de 2027. Magnific

Cómo se calculará la base reguladora en 2027

El sistema de 2026 ya dio un primer paso: este año se tienen en cuenta las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los 304 meses anteriores al mes previo a la jubilación. A partir del 1 de enero de 2027, el periodo se amplía, y la base reguladora se calculará con la fórmula más favorable de estas dos:

Dividir entre 350 las últimas 300 bases de cotización (25 años) inmediatamente anteriores a la jubilación, el método tradicional.

Dividir entre 354,67 las 304 bases de mayor importe de los 308 meses anteriores al mes previo a la jubilación.

La diferencia relevante respecto al sistema anterior es que no hará falta usar todas las bases del periodo: la norma permite descartar las de menor importe dentro de ese intervalo, lo que puede beneficiar a quien haya tenido meses con cotizaciones bajas. Todo ello está recogido en la disposición transitoria cuadragésima de la LGSS.

Las claves detrás del nuevo cambio al cálculo de la pensión en España. Shutterstock

Por qué el cambio no implica cobrar menos

Ampliar el periodo de cálculo no supone automáticamente una pensión más baja. El régimen transitorio obliga a la entidad gestora a comparar las fórmulas y aplicar la que resulte más beneficiosa para el futuro pensionista.

Esa garantía se mantiene para las jubilaciones posteriores al 31 de diciembre de 2025 y anteriores al 31 de diciembre de 2040. Es decir, durante esos años la Administración debe calcular la pensión por ambos métodos y quedarse con el que dé un resultado mayor, de modo que el trabajador no salga perjudicado por el nuevo modelo.

Un calendario que seguirá hasta 2037

La reforma se desplegará de manera progresiva y no terminará en 2027. En los años siguientes se irá ampliando el periodo de cálculo y el número de bases seleccionadas, en un proceso gradual que culminará en 2037.

Para ese año se tomarán las 324 bases de mayor importe dentro de los 348 meses (29 años) anteriores, divididas entre 378, y se podrán descartar las 24 mensualidades más bajas. A partir de ahí desaparecerá el sistema dual.

Hasta entonces, además, se mantiene la garantía para el trabajador: para las jubilaciones anteriores al 31 de diciembre de 2040, la Seguridad Social seguirá comparando fórmulas y aplicando la más favorable.

Por eso, 2027 será otro año clave en la transformación del cálculo de las pensiones, pero no supondrá un cambio repentino para todos los trabajadores, y conviene, en cada caso, informarse de la situación personal ante la Seguridad Social.