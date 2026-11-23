Lidl incorpora a su catálogo online una freidora de aire de doble zona que permite preparar dos platos diferentes al mismo tiempo, sin necesidad de añadir aceite ni grasa adicional. El electrodoméstico de la marca SilverCrest cuenta con una capacidad total de 9,5 litros y dos compartimentos independientes para cocinar distintos alimentos sin mezclar sus sabores.
El modelo está disponible en la tienda online de Lidl en España. Su tecnología de aire caliente permite freír, hornear, asar y deshidratar alimentos, mientras que sus funciones de sincronización ajustan los tiempos de cocción para que ambas preparaciones estén listas simultáneamente.
Lidl vende una freidora de aire de 9,5 litros con dos compartimentos independientes
La freidora de aire dispone de dos zonas de cocción controladas por separado, cada una con una capacidad de 4,75 litros. Esta distribución permite preparar recetas diferentes al mismo tiempo, como patatas fritas, alitas de pollo o verduras, sin que se mezclen los sabores.
Con una potencia de 2600 vatios, el aparato utiliza tecnología de aire caliente para conseguir alimentos crujientes sin necesidad de incorporar aceite. Además, cada compartimento admite una cantidad óptima de 580 gramos de patatas fritas, aunque puede alcanzar un máximo de 880 gramos.
Sync Finish y Sync Cook: las funciones que permiten cocinar dos platos a la vez
Uno de los principales atractivos de este electrodoméstico son sus dos funciones inteligentes de sincronización. La primera, denominada Sync Finish, permite preparar dos platos con diferentes programas, temperaturas y tiempos de cocción para que ambos terminen exactamente al mismo tiempo.
Por su parte, Sync Cook transfiere automáticamente los mismos ajustes a las dos zonas de cocción cuando se quiere preparar una misma receta en ambos compartimentos.
La freidora incorpora una pantalla LED con botones pulsadores y mando giratorio, desde donde se puede regular la temperatura entre 40 °C y 240 °C. También incluye siete programas preestablecidos:
- Reheat: para recalentar alimentos.
- Dehydrate: para deshidratar.
- Air Fry: para freír con aire caliente.
- Roast: para asar.
- Prove: para fermentar masas.
- Bake: para hornear.
- Ultra Crisp: para conseguir acabados más crujientes.
Cuánto cuesta la freidora de aire de Lidl y qué accesorios incluye
La freidora de aire de doble zona se vende en la tienda online de Lidl por 59,99 euros. El producto figura como disponible online y está pensado para quienes buscan preparar diferentes recetas en una misma tanda de cocción.
Entre sus características también destaca el revestimiento antiadherente ILAG, presente tanto en los cajones como en las rejillas insertables. Estas piezas son aptas para el lavavajillas, lo que facilita la limpieza después de cada uso.
El paquete incluye los dos cajones de freír, dos rejillas insertables, las instrucciones de uso y un folleto de recetas a color con 10 propuestas para empezar a utilizar el aparato.
En cuanto a sus dimensiones, mide 40 x 31 x 38 centímetros y cuenta con un cable de alimentación de 100 centímetros. Su capacidad total de 9,5 litros y sus dos zonas independientes permiten organizar distintas preparaciones sin tener que utilizar dos electrodomésticos.
Black Friday en Lidl: hasta qué día estarán disponibles las ofertas
El Black Friday de Lidl comienza este lunes 23 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 29 de noviembre de 2026. Durante esos días, la cadena ofrecerá promociones en distintas categorías, como pequeños electrodomésticos, tecnología, hogar y cuidado personal.
La jornada central será el viernes 27 de noviembre, mientras que el Cyber Monday tendrá lugar el lunes 30 de noviembre.