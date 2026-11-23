Consulta cuántos años debes cotizar para retirarte a los 65, cuándo se aplica la edad de 67 y cómo comprobar tu fecha.

Cumplir 65 años en 2027 con 38 años y 3 meses cotizados dejará de ser suficiente para acceder a la jubilación ordinaria en España. A partir del 1 de enero, la Seguridad Social exigirá 38 años y 6 meses de cotización para retirarse a esa edad. Para quienes sigan por debajo de ese umbral, la edad ordinaria subirá de 66 años y 10 meses a 67 años.

El cambio completa el calendario de aumento gradual de la edad de jubilación que empezó en 2013. Afectará, entre otros, a los nacidos en 1962 que cumplan 65 años durante 2027. La fecha en la que podrán retirarse dependerá de cuánto hayan cotizado al cumplirlos y de si completan el periodo exigido antes de los 67.

Qué cambia en la edad de jubilación entre 2026 y 2027

El ajuste modifica dos requisitos. Por un lado, suma tres meses a la cotización necesaria para retirarse a los 65 años. Por otro, retrasa dos meses la edad ordinaria de quienes queden por debajo del periodo exigido.

Año Cotización necesaria para jubilarse a los 65 años Edad ordinaria si no se alcanza ese periodo 2026 38 años y 3 meses o más 66 años y 10 meses Desde 2027 38 años y 6 meses o más 67 años

La Seguridad Social suma los días de cotización computables y los convierte en años y meses completos. Si faltan días para completar el último mes exigido, la fracción no se redondea al alza.

Qué pasa si cumples 65 años y te faltan meses de cotización

Quien cumpla 65 años en 2027 con 38 años y 5 meses cotizados podrá acceder a la jubilación ordinaria al completar el mes de cotización que le falta, siempre que reúna los demás requisitos. Si llega a los 65 con 38 años y 3 meses, podrá hacerlo cuando sume tres meses más de cotización. En ambos casos, el acceso se produce una vez que se cumplen a la vez las condiciones de edad y cotización.

Si la persona deja de cotizar antes de alcanzar los 38 años y 6 meses y su historial se mantiene por debajo de ese umbral, la edad ordinaria será de 67 años. La jubilación anticipada y los supuestos de reducción de la edad por determinadas actividades o por discapacidad tienen requisitos propios.

La edad de jubilación cambia en España en 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuántos años hay que cotizar para cobrar el 100% de la pensión en 2027

En 2027 harán falta 37 años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora, seis meses más que en 2026. Esa cifra determina el porcentaje que se aplica para calcular la cuantía de la pensión. La edad de acceso a los 65 años se rige por el umbral de 38 años y 6 meses.

Por ejemplo, una persona que cumpla 65 años con exactamente 37 años cotizados ya tendrá el periodo necesario para alcanzar el 100% de su base reguladora. Si deja de cotizar con ese historial, su edad ordinaria de jubilación será de 67 años.

Para tener derecho a una pensión contributiva de jubilación, el mínimo general es de 15 años cotizados. Como regla general, al menos dos deben estar comprendidos en los 15 anteriores a la fecha en que se causa el derecho. Con 15 años de cotización, el porcentaje inicial es del 50% de la base reguladora.

Cómo se calculará la cuantía de la pensión en 2027

La Seguridad Social comparará dos fórmulas para calcular la base reguladora y aplicará la más favorable. Una toma las bases de cotización de 300 meses, el equivalente a 25 años, y divide la suma entre 350. La otra toma las 304 bases de mayor importe dentro de un periodo de 308 meses y divide la suma entre 354,67. En esa segunda fórmula quedan fuera las cuatro bases mensuales más bajas del periodo.

Sobre la base reguladora resultante se aplica el porcentaje que corresponda según el total de años y meses cotizados. Por eso, dos personas que se jubilen a la misma edad y con el mismo tiempo de cotización pueden cobrar importes distintos si sus bases de cotización fueron diferentes

Cómo saber en qué fecha puedes jubilarte

En el portal Tu Seguridad Social, el apartado “Ver tus cotizaciones” permite consultar los días que computan para acceder a prestaciones como la jubilación. El simulador utiliza los datos disponibles para estimar la fecha de retiro y el importe de la pensión.

El portal también permite descargar el “Informe de edad legal de jubilación”, un documento que indica la edad ordinaria y la fecha en que se alcanzará. Para proyectar esa fecha, el cálculo parte de que se mantienen la situación laboral actual y las cotizaciones correspondientes.