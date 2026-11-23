El PP ha anunciado que cesará a José Félix Tezanos si llega a la Moncloa tras las elecciones del 29 de noviembre.

El Partido Popular (PP) ha cargado contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, después de la publicación del último barómetro electoral, que sitúa al PSOE casi 10 puntos por encima de los populares. La formación de Alberto Núñez Feijóo ha cuestionado los resultados del sondeo y ha asegurado que será el último de Tezanos si el líder popular llega a la Moncloa tras las elecciones del próximo domingo, 29 de noviembre.

“Hoy ha salido el último CIS de Tezanos”, ha publicado el PP en la red social X. El estudio atribuye al PSOE una estimación de voto del 34,4%, frente al 24,7% del PP. Desde la formación popular también han criticado la metodología y la finalidad de las encuestas del organismo público y han defendido que los españoles merecen un CIS independiente y riguroso, informó la agencia de noticias EFE.

El PP anuncia el cese de Tezanos si Feijóo llega a la Moncloa

El Partido Popular ha anunciado que Alberto Núñez Feijóo cesará a José Félix Tezanos como presidente del CIS si consigue llegar al Gobierno después de los comicios del 29N. “ Hoy ha salido el último CIS de Tezanos. Y será el último porque Feijóo le va a despedir en cuanto llegue a Moncloa. Uno de los ceses que más ganas tenemos de firmar ”, ha señalado la formación en X.

Fuentes populares también han cuestionado los resultados del barómetro y han ironizado sobre la finalidad de los estudios del organismo: “Hay encuestas que sirven para conocer lo que piensan los españoles y otras que están diseñadas para tranquilizar a quien las encarga”.

El PP sostiene que los datos del CIS no coinciden con las encuestas publicadas en los medios de comunicación durante la campaña electoral. Según la formación, esos sondeos apuntan a una victoria de los populares y a que PP y Vox superarían conjuntamente los 176 escaños necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El último barómetro del CIS sitúa al PSOE con una estimación de voto del 34,4%, frente al 24,7% del PP. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Los populares acusan a Sánchez de utilizar el CIS como herramienta electoral

El partido de Feijóo también ha dirigido sus críticas contra el presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez. Los populares consideran que está “desesperado” y que recurre al CIS “para intentar fabricar una realidad electoral que nadie se cree”. “Ni su propio partido, ni su propio Gobierno, ni sus socios ni nadie que no sea Sánchez o Begoña Gómez”, han añadido.

Además, el PP ha cuestionado que se utilice dinero público para “alimentar su optimismo electoral”. En este sentido, ha reclamado que el organismo funcione con independencia y que sus estudios estén al servicio de la ciudadanía.

Los populares consideran que los españoles “merecen un CIS independiente, riguroso y al servicio de la sociedad, no un organismo convertido en una herramienta de propaganda política”.

El PP reclama a la Junta Electoral que el CIS comparta todos los datos de sus encuestas

En paralelo a sus críticas contra Tezanos, el Partido Popular ha enviado un escrito a la Junta Electoral Central (JEC) para reclamar que el CIS facilite a todas las formaciones políticas los datos de las últimas encuestas electorales.

La petición busca que todos los partidos tengan acceso a la misma información durante la campaña y que ninguna candidatura disponga de una ventaja informativa frente al resto.