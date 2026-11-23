Plus Ultra suspendió todos sus vuelos desde el lunes 23 de noviembre. Los enlaces con Caracas desde Madrid y Tenerife eran los únicos que seguían activos.

La aerolínea española Plus Ultra ha suspendido todas sus operaciones aéreas desde este lunes 23 de noviembre de 2026. La medida afecta a los vuelos entre Caracas y los aeropuertos de Madrid y Tenerife, las dos últimas conexiones que mantenía activas, y se aplicará “hasta nuevo aviso”, según el comunicado de la compañía recogido por EFE.

La suspensión se produce en plena reestructuración financiera. Plus Ultra explicó que las negociaciones y el análisis de distintas alternativas para reforzar sus finanzas no se habían concretado. La compañía calificó la decisión como “un ejercicio de responsabilidad y prudencia” y aseguró que sigue en conversaciones con las partes implicadas.

Qué vuelos de Plus Ultra quedan suspendidos desde este lunes

Los vuelos Madrid–Caracas y Tenerife–Caracas eran los únicos que seguían operativos antes del anuncio. Plus Ultra tampoco ha fijado una fecha para reanudar esas conexiones.

El pasado martes 17 de noviembre, la compañía ya había suspendido los vuelos Madrid–Lima y Madrid–Buenos Aires como parte de su reestructuración. La conexión entre Madrid y Bogotá había dejado de operar en junio.

Plus Ultra, con base en Madrid, inició sus operaciones en 2015. Caracas era el último destino de su red tras la retirada de las rutas a Colombia, Perú y Argentina.

Por qué Plus Ultra ha suspendido todas sus operaciones

La aerolínea ya había suspendido el 17 de noviembre sus vuelos desde Madrid a Lima y Buenos Aires. La conexión con Bogotá había dejado de operar en junio. Fuente: Plus Ultra Plus Ultra

La aerolínea anunció el 13 de noviembre que había iniciado negociaciones con sus acreedores para “reforzar su estructura financiera, reforzar la continuidad de sus operaciones y establecer unas bases sólidas para la sostenibilidad” de su proyecto empresarial.

Al explicar el contexto de esa decisión, la compañía cifró en un 68% la subida media del precio del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio en marzo, con picos del 109%. También señaló el impacto de los cierres de espacios aéreos y de otros acontecimientos geopolíticos sobre el sector.

El préstamo de 53 millones de euros que Plus Ultra recibió en 2021

En 2021, Plus Ultra recibió 53 millones de euros en financiación con cargo al Fondo de Apoyo a Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La financiación se dividió en dos préstamos. El ordinario, de 19 millones de euros, tenía como fecha de vencimiento marzo de 2026, según EFE. El participativo, de 34 millones de euros, tiene previsto su vencimiento en agosto de 2028.