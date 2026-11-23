El ETIAS será obligatorio para todos los ciudadanos de países que actualmente no necesitan visado para estancias cortas en el área Schengen

Viajar a España con pasaporte argentino, mexicano, colombiano o británico exigirá un trámite adicional cuando empiece a aplicarse el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). La autorización electrónica se pedirá antes del viaje y se aplicará a las estancias cortas en 30 países europeos, entre ellos España, Francia, Italia y Portugal.

A fecha del 23 de noviembre de 2026, el ETIAS todavía no está en funcionamiento. Aunque la previsión anterior situaba su lanzamiento en el último trimestre de 2026, el portal oficial indica que la Unión Europea comunicará la fecha concreta con varios meses de antelación. Por ahora, los viajeros pueden preparar su viaje con los requisitos de entrada vigentes.

Qué países y territorios deberán solicitar el ETIAS para viajar a España

La autorización se aplicará a los nacionales de los siguientes 59 países y territorios exentos de visado para estancias cortas. La obligación depende de la nacionalidad y del documento con el que se viaje. Para algunos países y territorios, la exención de visado solo se aplica a determinados tipos de pasaporte.

Región Países y territorios incluidos América Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. Europa y Cáucaso Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Reino Unido, Serbia y Ucrania. Asia y Oriente Próximo Brunéi, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Israel, Japón, Macao, Malasia, Singapur, Taiwán y Timor Oriental. África Mauricio y Seychelles. Oceanía Australia, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Micronesia, Nueva Zelanda, Palaos, Samoa, Tonga y Tuvalu.

Cabe destacar que una persona con doble nacionalidad, entre ellas la española, quedará exenta si viaja con su pasaporte español. También hay exenciones para titulares de determinados permisos o tarjetas de residencia.

Además, la exención de visado requiere pasaporte biométrico en los casos de Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia y Ucrania. En Hong Kong y Macao se exige el pasaporte de la respectiva región administrativa especial, y los pasaportes de Taiwán deben incluir un número de identidad.

En el caso de Georgia, la UE suspendió durante 12 meses, desde el 6 de marzo de 2026, la exención de visado para los titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales.

Pasaporte español. Fuente: EFE EFE

Cuándo será obligatorio el ETIAS y qué pasa si ya tienes un viaje reservado

El reglamento prevé un periodo transitorio de seis meses desde la puesta en marcha del sistema. Durante esa etapa, los viajeros podrán entrar sin ETIAS si cumplen las demás condiciones de entrada. Por tanto, la fecha de apertura de las solicitudes y la fecha a partir de la cual se exigirá el permiso serán distintas.

Después habrá un periodo de gracia de seis meses, prorrogable. En esa fase, las autoridades podrán permitir la entrada sin autorización a quien cruce por primera vez desde el final del periodo transitorio, siempre que cumpla el resto de los requisitos. Para un viaje ya reservado, la referencia es la fecha de entrada y el calendario que publique la UE.

Cuánto costará el ETIAS, cómo se solicita y cuánto dura

Cuando se abra el trámite, la solicitud se presentará en la web o la aplicación oficial del ETIAS. Habrá que aportar los datos personales, los del pasaporte y la información que pida el formulario sobre el viaje. La tasa general será de 20 euros. Los menores de 18 años y los mayores de 70 estarán exentos del pago, aunque deberán solicitar la autorización si les corresponde.

La UE prevé que la mayoría de las solicitudes se resuelvan en minutos, aunque el proceso puede tardar hasta 30 días en determinados casos. La autorización quedará vinculada al pasaporte y será válida hasta tres años o hasta que caduque el documento, lo que ocurra primero. Si renuevas el pasaporte, tendrás que solicitar otro ETIAS.

La autorización permitirá hacer varios viajes de corta duración, normalmente hasta 90 días dentro de un periodo de 180 días. La decisión de admitir al viajero seguirá correspondiendo a las autoridades fronterizas, que podrán comprobar si cumple las demás condiciones de entrada.

Qué trámite ya funciona en las fronteras de España

El Sistema de Entradas y Salidas (SES o EES, por sus siglas en inglés) ya opera plenamente desde el 10 de abril de 2026 en las fronteras exteriores de los 29 países europeos que lo utilizan, incluida España. Registra los cruces fronterizos de viajeros de fuera de la UE sujetos al sistema e incorpora datos biométricos, como la imagen facial y, según el caso, las huellas dactilares.

El ETIAS será el trámite electrónico que los viajeros exentos de visado deberán hacer antes de viajar cuando empiece a exigirse.