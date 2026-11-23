El PIT CNT denunció ante la Corte Electoral que constataron faltante de listas desde el comienzo de la jornada de votación por las elecciones del directorio del Banco de Previsión Social, en la que se eligieron tres directores sociales: en representación de los trabajadores, los empresarios y los jubilados.

“En el correr de las primeras horas de iniciadas las elecciones para definir la representación social en el directorio del BPS, se ha constatado directamente que un conjunto de circuitos abrió el acto electoral sin contar con las hojas de votación de la Lista 11 en el cuarto secreto”, aseguró la central sindical en un comunicado.

“Esta grave irregularidad afecta las condiciones de ecuanimidad elemental que debe garantizar la Corte Electoral y vulnera el derecho legítimo de los electores a optar libremente por la Lista 11 al momento de emitir su sufragio”, afirmó el PIT-CNT.

El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, explicó que el faltante de listas al comienzo de la jornada, se debió a un problema “logístico”, que afectó a unos 30 circuitos, pero que fue subsanado.

“Pese a algunas dificultades iniciales, que fueron rápidamente subsanadas, el resto de la jornada fluyó con absoluta naturalidad, tranquilidad, orden, respeto, y eso es un signo de identidad del sistema electoral uruguayo”, explicó Penco.

La central obrera reconoció la derrota de su candidato, Carlos Clavijo, en el orden de los activos al directorio del BPS y anunció para los próximos días el inicio de “un proceso de análisis cualitativo de los resultados”.

La abogada y escribana Lorena Roqueta encabezó la lista alternativa a la de los sindicatos de la agrupación denominada “Hay otro camino” que obtuvo una victoria contundente con el 50,6% de los votos que la lleva al Directorio del BPS en representación de los trabajadores.

Roqueta es militante del Partido Nacional y trabaja en la Intendencia de Colonia, afiliada al gremio de los municipales, ADEOM.

¡Simplemente gracias!



HAY OTRO CAMINO pic.twitter.com/U3NqPZttHC — Hay Otro Camino (@hayotrocaminouy) November 23, 2026

A su vez, hubo 171.899 votos anulados o en blanco

El PIT CNT adelantó que “sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

✅ Finalizado el escrutinio de la Corte Electoral correspondiente a las elecciones en el BPS, el movimiento sindical reconoce y respeta el resultado expresado por la ciudadanía. pic.twitter.com/t3qEHPIRu2 — PIT CNT (@PITCNT1) November 23, 2026

A esto se suma “la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas”.

El PIT CNT “reafirma la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de financiamiento de la seguridad social, que acompañe las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo, y que revierta el peso de las exoneraciones millonarias al gran capital y los costos crecientes del modelo privatizador de las AFAP”.

Elecciones en Uruguay Fuente: Corte Electoral

Por las empresas contribuyentes, el nuevo director es Jorge Fernández, también de la agrupación denominada “Hay otro camino” -vinculada al Partido Nacional- que ganó por 80.635 votos.

En tanto, el rechazo a estas elecciones en el orden empresarial sumaron 48.675 sufragios (26.531 en blanco y 22.144 anulados).

Elección reñida entre los pasivos

La candidata de la lista 1 por los pasivos al directorio del BPS, Estela Ovelar, que respalda la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas vinculada al PIT CNT estaba ganando, seguida muy de cerca de Renaldo Borriero, su rival en esta elección vinculado al Partido Nacional.

Ovelar cuestionó al Partido Nacional por hacer campaña, o llamar a votar por Borriero. La elección en el orden de los pasivos terminó muy pareja y se definirá en los próximos días con el recuento de más de 6 mil votos observados.

Ovelar obtuvo 145.097 votos, frente a 143.395 de Borreiro (una diferencia de 1.702 votos) cuando los observados son 6.461.