BUCAREST, RUMANIA - 4 DE MAYO DE 2023: El gran maestro de ajedrez Garry Kasparov da un discurso al comienzo del Grand Chess Tour en Bucarest.

Para Garry Kasparov, excampeón mundial de ajedrez que ocupó el título entre 1985 y 2000, una de las diferencias fundamentales entre estrategia y táctica está en el horizonte temporal: la primera define hacia dónde se quiere llegar y la segunda, qué hacer en el momento concreto para avanzar hacia ese objetivo.

El ajedrecista desarrolló esta distinción en su libro de 2007 Cómo la vida imita al ajedrez, en el que usa el juego como herramienta para analizar la toma de decisiones, el liderazgo y la resolución de problemas.

La estrategia mira más lejos

Kasparov define la estrategia como una actividad abstracta vinculada con objetivos de largo plazo. En ajedrez, eso puede significar decidir qué tipo de posición se quiere alcanzar, qué zonas del tablero interesa controlar o qué estructura de peones favorece el desarrollo de la partida.

Por eso una estrategia puede mantenerse durante muchas jugadas, incluso cuando las circunstancias obligan a modificar las acciones intermedias.

La táctica decide qué hacer ahora

Las tácticas son concretas y consisten en encontrar el movimiento adecuado para cada momento. Pueden depender de una amenaza del adversario, de una oportunidad para ganar material o de un ataque sobre el rey. Kasparov las describe además como condicionales y oportunistas, relacionadas con el ataque y la defensa.

Una oportunidad táctica puede durar una sola jugada, de modo que exige observar qué está ocurriendo y calcular las consecuencias de cada movimiento.

Una de las diferencias fundamentales entre estrategia y táctica está en el horizonte temporal: la primera define hacia dónde se quiere llegar y la segunda, qué hacer en el momento concreto para avanzar hacia ese objetivo. Shutterstock

Estrategia y táctica trabajan juntas

Según Kasparov, el éxito depende de combinar una estrategia adecuada con buenas decisiones tácticas. La estrategia necesita jugadas precisas que la conviertan en resultado, y una serie de buenas jugadas necesita un objetivo más amplio que las ordene.

Lo mismo ocurre fuera del tablero. Una empresa puede tener una estrategia de crecimiento para los próximos años y tomar cada día decisiones tácticas sobre precios, productos o inversiones, y lo mismo vale para una carrera profesional o la gestión de un equipo. Es una relación que el ajedrez vuelve visible y que se suma a las formas de ejercitar el cerebro para mejorar la memoria que recomiendan los especialistas. La estrategia responde hacia dónde se quiere ir y la táctica, qué conviene hacer ahora.