Por disposición del artículo 1966 del Código Civil, las madres no podrán reclamar judicialmente las pensiones de alimentos atrasadas si vence el plazo legal de cinco años.

Por disposición del artículo 1966 del Código Civil, las madres no podrán reclamar judicialmente las pensiones de alimentos atrasadas si vence el plazo legal de cinco años. Cuando el progenitor obligado deja de pagar, quien recibe la pensión puede reclamar las cantidades pendientes, pero con un límite: el Código Civil fija un plazo de prescripción de cinco años para exigirlas.

Es decir, las mensualidades que permanezcan impagadas durante más tiempo dejan de ser reclamables si pasa ese plazo sin que se haya interrumpido la prescripción. El plazo rige para cualquier persona con derecho a cobrar, madres incluidas.

Qué ocurre si la madre reclama después de cinco años

Una madre con una pensión reconocida judicialmente para sus hijos que deja pasar más de cinco años sin reclamar las mensualidades impagadas, ni interrumpir el plazo, ya no podrá reclamarlas judicialmente.

La prescripción se interrumpe por reclamación judicial, reclamación extrajudicial del acreedor o reconocimiento de la deuda por el obligado, según el artículo 1973. Por eso, antes de reclamar una deuda antigua conviene reconstruir el historial de pagos y de comunicaciones entre las partes.

Una madre con una pensión reconocida judicialmente para sus hijos que deja pasar más de cinco años sin reclamar las mensualidades impagadas, ni interrumpir el plazo, ya no podrá reclamarlas judicialmente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo se reclama una pensión de alimentos atrasada

La vía habitual es la ejecución de sentencia de familia, que permite reclamar las cantidades pendientes con los intereses correspondientes, como ya explicó El Cronista España. En ese procedimiento hay que acreditar qué cantidad debía pagarse y cuánto se pagó.

Lo mismo ocurre con la actualización por IPC: si la sentencia la prevé y nunca se aplicó, las diferencias de mensualidades antiguas también prescriben a los cinco años. Conviene guardar la sentencia o el convenio, los certificados del IPC, los recibos o extractos bancarios y las reclamaciones anteriores.

La pensión futura no desaparece por no reclamar

La prescripción afecta a la posibilidad de reclamar cantidades pasadas, no a la obligación de pagar las mensualidades futuras. Mientras la sentencia siga vigente, el obligado debe continuar abonando la pensión y sus actualizaciones.

Por eso, quien detecte un impago no necesita esperar a que se acumule una deuda: reclamar cuanto antes evita perder mensualidades y facilita reconstruir los pagos, las actualizaciones y las comunicaciones.