Las operaciones de compraventa retrocedieron un 15,4% en octubre, mientras que el precio medio de los pisos aumentó un 15,6%.

La compraventa de viviendas en octubre marcó la mayor caída en tasa interanual del año en España, con un descenso del 15,4% que alcanzó las 54.823 operaciones, según el Observatorio Notarial de la Vivienda que el Consejo General del Notariado ha difundido este jueves por primera vez.

La nueva herramienta del notariado, que convertirá los datos de las escrituras en informes y análisis periódicos, arroja un incremento interanual del 15,6% en el precio medio de los pisos, que se sitúa en los 2582 euros por metro cuadrado.

Entre enero y octubre, el precio medio de un piso se ha incrementado un 14,7% en relación con el mismo período de 2025, según ha recogido EFE.

El precio de la vivienda se dispara mientras caen las compraventas

Durante la presentación del primer Observatorio, el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Pompeu Fabra, José García Montalvo, explicó: “El precio de los pisos tiene un impacto directo en el descenso del número de compraventas”.

El experto también ha precisado que “el mercado está en el límite, ya que, con los precios tan elevados, no va a poder tirar de las compraventas”.

Entre las capitales con más de 500.000 habitantes, el precio subió con más intensidad en octubre en Sevilla (29,2%) y Málaga (28,4%) , frente al repunte del 11,7% en Madrid y del 12,1% en Barcelona .

Respecto al número de compraventas en octubre, el descenso se produjo en 16 de las 17 comunidades autónomas, con las caídas más acusadas en Baleares (19,5% menos), Cataluña (19,2%) y Galicia (19%) .

En los diez primeros meses del año, el número de compraventas retrocedió un 9% en tasa interanual, hasta 560.511 transacciones, después de diez meses continuados de caídas interanuales.

“Los datos demuestran que estamos ante una tendencia y no ante hechos puntuales”, ha comentado el catedrático.

El precio de la vivienda casi se duplicó desde 2013

Desde 2013, el precio medio de las viviendas en España ha subido un 91,3%, frente al 50,1% de aumento de la renta media por hogar, según las conclusiones del informe que ha señalado el director del Centro Tecnológico del Notariado, Alberto Martínez Lacambra.

Lacambra ha adelantado que 2026 cerrará con cerca de 683.000 compraventas de viviendas, lo que representa un 9% menos que el año pasado y niveles similares a los de 2021.

Desde 2013, el precio medio de las viviendas en España ha subido un 91,3%, frente al 50,1% de aumento de la renta media por hogar. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En cuanto al déficit de viviendas, sus previsiones lo sitúan en 1,4 millones para 2030, lo que a su juicio significa que “hay que mirar más allá de las grandes ciudades” como una de las soluciones para mitigar el fenómeno.

Por último, los préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda retrocedieron un 12,6% en octubre, hasta 28.807 operaciones, el mayor descenso desde noviembre de 2023.