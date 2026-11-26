La DGT multará con 80 euros a quienes lleven la baliza V-16 sin batería: para Tráfico es como no llevarla

La Dirección General de Tráfico (DGT) exige desde el 1 de enero de 2026 que los conductores lleven una baliza V-16 conectada en sus vehículos para señalizar cualquier incidente en carretera. Sin embargo, su compra es solo una parte de la obligación: el dispositivo también debe encontrarse en condiciones óptimas de funcionamiento.

La medida forma parte de los cambios en materia de seguridad vial que introdujo el Gobierno para reducir el riesgo de atropellos en situaciones de emergencia. A diferencia de los tradicionales triángulos, la baliza permite advertir al resto de los conductores sobre la presencia de un vehículo inmovilizado sin necesidad de salir del habitáculo.

En este contexto, Tráfico recuerda que los conductores deben comprobar periódicamente el estado de las pilas o la batería del dispositivo. Circular sin una baliza operativa puede exponer al propietario del vehículo a una sanción económica.

Por qué la DGT puede multar con 80 euros a quienes lleven la baliza V-16 sin batería

El artículo 130 del Real Decreto 1428/2003, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, regula la señalización de los vehículos que quedan inmovilizados en carretera como consecuencia de una avería o un accidente.

Por su parte, el Reglamento General de Vehículos establece las características técnicas que deben reunir estos dispositivos de emergencia. Entre ellas, figura la capacidad de emitir una señal luminosa durante, al menos, 30 minutos consecutivos.

Tráfico recuerda que los conductores deben comprobar periódicamente el estado de las pilas o la batería del dispositivo. EFE / Ballesteros

En su página web oficial, la DGT especifica que la baliza debe permanecer en la guantera, accesible y cargada. Por tanto, un dispositivo agotado impide cumplir con la finalidad de seguridad que establece la normativa.

Tráfico también confirma que circular sin la baliza V-16 constituye una infracción leve sancionada con 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba anteriormente por carecer de los triángulos de emergencia.

Cada cuánto tiempo hay que cambiar las pilas o cargar la batería de la baliza V-16

La DGT explica que estos dispositivos cuentan con diferentes fuentes de alimentación según el modelo. Algunos funcionan con pilas alcalinas, mientras que otros incorporan baterías de litio que admiten recargas mediante USB.

Para garantizar su correcto funcionamiento, el organismo recomienda adoptar las siguientes medidas:

Sustituir las pilas de forma preventiva una vez al año.

Realizar una carga completa de la batería recargable al menos una vez al año.

Revisar periódicamente el estado del dispositivo.

Comprobar la fecha de caducidad del servicio de conectividad.

Guardar la baliza en un lugar accesible dentro del vehículo.

Además, la normativa exige que estos dispositivos tengan una autonomía mínima de 18 meses en reposo y dispongan de un servicio de conectividad de, al menos, 12 años, cuyo coste está incluido en el precio de compra.