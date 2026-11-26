El Código Penal establece penas de prisión o multa para quien incumple.

La pensión de alimentos es la aportación económica que se destina a cubrir las necesidades de los hijos, y suele fijarse cuando los progenitores dejan de convivir. La misma incluye gastos como vivienda, vestido, asistencia médica y educación.

La a obligación también puede mantenerse después de los 18 años, si los hijos siguen dependiendo económicamente o continúan formándose. Quienes no la pagan recibirán una pena que va desde una multa hasta la prisión.

Qué establece el artículo 227 del Código Penal

El artículo 227 del Código Penal castiga a quien deja de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos cualquier prestación económica a favor de su cónyuge o sus hijos. Debe haberse fijado en un convenio aprobado por un juez o en una resolución judicial.

Se aplica en casos de separación, divorcio, nulidad matrimonial o procesos de filiación y de alimentos. La misma pena alcanza a quien deja de abonar cualquier otra prestación económica establecida en esos supuestos.

El impago de la pensión de alimentos puede tener consecuencias penales. Fuente: Imagen ilustrativa Magnific

Una pena que va de la multa a la prisión

La ley prevé prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses . Un año de cárcel es, por tanto, el máximo.

La condena siempre incluye la reparación del daño, es decir, el pago de las cuantías adeudadas.

Cómo se calcula la cuantía

Según Garrido y Doñaque Abogados, no existe una cantidad fija, ya que depende de los ingresos del progenitor obligado y de las necesidades de los hijos. El juez tiene en cuenta la capacidad económica de cada progenitor y el número de hijos.

El CGPJ dispone de tablas orientadoras, que no sustituyen la valoración judicial. Los progenitores también pueden acordar la cuantía en el convenio regulador, siempre que el juez compruebe que no perjudica a los hijos.

Cuándo se puede dejar de pagar

Los supuestos que eximen del pago son pocos y deben ser revisados por un magistrado, que revoque la sentencia anterior.

Entre ellos están:

El fallecimiento del obligado

Un empeoramiento económico que ponga en riesgo su subsistencia

Una mejora de la situación del beneficiario, por ejemplo al encontrar trabajo

Una argucia habitual es declararse insolvente, pero eso no hace desaparecer la obligación de pagar alimentos a los hijos.