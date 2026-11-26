El moho de la ducha, que aparece en las juntas y los azulejos por la humedad acumulada, puede tratarse con una mezcla de agua oxigenada al 3%, detergente líquido y bicarbonato de sodio.

El Departamento de Salud Pública de California propone, para pequeñas cantidades de moho, mezclar jabón líquido, bicarbonato y dos tapones de agua oxigenada al 3%, según su guía de limpieza del hogar.

Cómo preparar y aplicar la mezcla

La preparación se hace en poca cantidad y se usa sobre superficies duras, como los azulejos y las juntas.

Primero conviene retirar la suciedad de la superficie con un paño húmedo. Después se combinan el detergente, el bicarbonato y los dos tapones de agua oxigenada, y se aplica sobre las zonas con moho, con una esponja o un cepillo de cerdas suaves.

La mezcla se deja actuar durante 30 minutos, según la guía del condado de San Mateo, y después se limpia con agua jabonosa y se seca bien. Antes de usarla en toda la superficie, conviene probarla en un sector poco visible.

Primero conviene retirar la suciedad de la superficie con un paño húmedo. Después se combinan el detergente, el bicarbonato y los dos tapones de agua oxigenada, y se aplica sobre las zonas con moho, con una esponja o un cepillo de cerdas suaves. Shutterstock

Qué precauciones tomar

La preparación no se mezcla con lejía ni con otros productos de limpieza, porque la combinación puede producir gases tóxicos. Durante la limpieza se mantiene el baño ventilado y se usan guantes.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos recomienda limpiar el moho de las superficies duras con agua y detergente, y secarlas por completo.

Cómo evitar que el moho vuelva

El moho vuelve cuando las superficies permanecen húmedas. Después de ducharse, conviene ventilar el baño y retirar el agua de las superficies.

Si hay una filtración, hay que solucionarla. La guía de San Mateo lo resume así: si no se seca bien, el moho regresa.