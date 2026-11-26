El hueso de aceituna se aprovecha como combustible de biomasa en estufas y calderas compatibles.

El hueso de aceituna que queda tras extraer el aceite tiene un segundo uso en España. Una vez separado de los restos de pulpa y piel, limpio y seco, se vende como combustible de biomasa para calefacción. Se comercializa en sacos, en palés o a granel para instalaciones que admiten este material.

El precio por tonelada da una primera referencia, pero para saber si compensa hay que calcular cuánto cuesta el calor que realmente entrega el equipo. También cuentan el transporte, el espacio para almacenar el combustible y la inversión necesaria si la vivienda requiere una caldera nueva.

Cómo se transforma el hueso de aceituna en combustible para calefacción

Tras la extracción del aceite, el hueso queda mezclado con otros restos de la aceituna. En el proceso que documenta la Asociación Española de la Biomasa (AVEBIOM), el material pasa primero por un secadero y después por una máquina que separa el hueso de la piel. El secado reduce la humedad y la limpieza facilita el funcionamiento del equipo de calefacción.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) recoge en su guía técnica un poder calorífico inferior de entre 5 y 5,3 kWh por kilo como valor típico de referencia. La humedad influye en ese dato: cuanto más húmedo está el combustible, menos energía se aprovecha de cada kilo. El calor que recibe la vivienda depende, además, del rendimiento de la estufa o la caldera.

Antes de comprarlo, conviene comprobar en el manual que el fabricante admite expresamente el hueso de aceituna . Que un equipo funcione con pellets de madera no garantiza que pueda usar este combustible. Para el hueso comercial, la norma española UNE 164003 establece clases de calidad.

El secado reduce la humedad del hueso y la limpieza separa los restos de piel de la aceituna. Fuente: shuttestock

Cuánto cuesta una tonelada de hueso de aceituna en España

El índice de AVEBIOM para el tercer trimestre de 2026 sitúa el precio medio en 239,57 euros por tonelada a granel en volquete y en 270,61 euros por tonelada en sacos individuales. Son medias para el consumidor final con el 21 % de IVA. En los formatos a granel, el índice considera un transporte medio de 200 kilómetros.

Formato de compra Precio medio por tonelada A granel en volquete 239,57€ A granel en cisterna 256,33€ Palé de sacos 262,67€ Sacos individuales 270,61€

La modalidad a granel puede exigir un pedido mínimo o la compra de un camión completo. Para una vivienda que utiliza la estufa solo algunos días, el precio por tonelada más bajo puede implicar comprar más combustible del que necesita o del que puede almacenar.

Cuándo compensa frente al pellet, el gas o la aerotermia

Frente al pellet, el hueso de aceituna salía más barato en el mismo formato de entrega. Entre julio y septiembre, AVEBIOM registró 256,33 euros por tonelada de hueso en cisterna, frente a 382,21 euros por tonelada de pellet de madera en cisterna. En energía del combustible, equivalían a 5,38 y 8,02 céntimos por kWh, respectivamente. Si ambos equipos rindieran un 85 %, el coste sería de unos 6,3 céntimos por kWh de calor útil con hueso y 9,4 céntimos con pellet, solo por el combustible.

Frente al gas natural y al gasóleo, AVEBIOM calculó en su comparativa de junio de 2026 que el coste por kWh de energía del hueso era un 31 % inferior al del gas natural y un 47 % inferior al del gasóleo. El ahorro en una vivienda concreta depende de la tarifa contratada, del rendimiento de la caldera y de lo que cueste instalar y mantener el equipo.

Frente a la aerotermia, la comparación depende del precio de la electricidad y del rendimiento de la bomba de calor. El IDAE estima que esta tecnología puede aportar entre 2 y 4 kWh de calor por cada kWh eléctrico.

Por ejemplo, con una tarifa de 0,18 euros por kWh y un rendimiento estacional de 3, el coste de la energía sería de 6 céntimos por kWh de calor, próximo al del hueso en el ejemplo anterior. Si ya tienes una caldera compatible, el cambio de combustible puede reducir el gasto sin sustituir el equipo. Si partes de cero, compara también la instalación, el mantenimiento y el espacio de almacenamiento.