El mercado inmobiliario afronta un desequilibrio entre la oferta y la demanda que seguirá presionando al alza los precios. Imagen ilustrativa.

El mercado inmobiliario español podría entrar en una etapa de menor actividad durante 2027. CaixaBank Research prevé menos ventas de viviendas, con una caída del 4,4% en las compraventas, mientras que los precios seguirán al alza y registrarán un incremento del 7,2%, en un escenario marcado por la falta de oferta y el deterioro de la accesibilidad.

Según el último informe inmobiliario del servicio de estudios de CaixaBank, el mercado de la vivienda atravesará una fase de “ligera moderación” después de dos ejercicios de fuerte crecimiento. Aunque la demanda se mantendrá elevada, la entidad advierte que la oferta continuará siendo insuficiente para cubrir las necesidades habitacionales.

A este escenario se suma otro dato preocupante: España registró en septiembre la mayor caída anual de la construcción de toda la Unión Europea, con un retroceso del 9,7%, según informó este jueves la agencia de noticias EFE.

CaixaBank prevé 655.000 compraventas de viviendas en España durante 2027

Las previsiones de CaixaBank Research apuntan a una reducción progresiva de las operaciones inmobiliarias. Después de las 711.000 compraventas registradas en 2025, la entidad estima que se realizarán unas 685.000 durante 2026, lo que supone un descenso del 3,7%. Para 2027, calcula que la cifra bajará hasta las 655.000 operaciones, un 4,4% menos que el año anterior.

Pese a esta pérdida de dinamismo, el servicio de estudios considera que la actividad seguirá en “niveles históricamente elevados”. La moderación será especialmente visible entre los compradores extranjeros, cuyas transacciones descendieron un 12,6% interanual durante el primer semestre de 2026. Entre los no residentes, el retroceso alcanzó el 17%.

Las provincias costeras concentraron algunas de las mayores caídas, especialmente Baleares, Alicante y Málaga, donde la demanda internacional perdió fuerza.

CaixaBank Research prevé que la compraventa de viviendas en España disminuya un 4,4% en 2027. Shutterstock

El precio de la vivienda subirá un 7,2% por la falta de oferta

CaixaBank Research prevé que los precios de la vivienda continúen aumentando durante 2027. La entidad calcula un incremento del 7,2%, inferior a las subidas superiores al 12% previstas para este año.

El principal factor detrás de esta evolución será el desequilibrio entre la oferta y la demanda. El informe estima que el déficit acumulado de viviendas entre 2021 y el segundo trimestre de 2026 alcanza las 816.000 unidades.

A esta situación se suma el deterioro de la accesibilidad a la vivienda y unas condiciones financieras más restrictivas, que limitarán la capacidad de compra de los hogares. Sin embargo, la escasez de inmuebles disponibles continuará ejerciendo presión sobre los precios.

España registró en septiembre la mayor caída interanual de la construcción entre los países de la Unión Europea, según Eurostat. Imagen ilustrativa. Shutterstock

España registra la mayor caída anual de la construcción en la Unión Europea

La falta de oferta residencial coincide con un escenario complicado para el sector de la construcción. Según los últimos datos publicados por Eurostat, España registró en septiembre la mayor caída anual de la producción del sector entre los países de la Unión Europea, con un descenso del 9,7% respecto al mismo mes de 2025.

Por detrás se situaron Polonia, con una contracción del 8,9%, y Hungría, con una caída del 5,6%. En cambio, Rumanía (13,1%), Finlandia (12,6%) y Eslovenia (4,9%) anotaron los mayores incrementos entre los países con datos disponibles.

En el conjunto de la Unión Europea, la producción de la construcción retrocedió un 1,4% interanual, mientras que en la eurozona la caída fue del 1,5%. El descenso estuvo impulsado principalmente por la construcción de edificios, cuya actividad disminuyó un 3,8% en ambas zonas.

CaixaBank Research también advierte sobre los obstáculos que dificultan aumentar la construcción de nuevas viviendas. Entre los principales problemas identifica la escasez de mano de obra, los plazos administrativos, la disponibilidad de suelo finalista y la capacidad de ejecución de los proyectos.

En cuanto a las perspectivas, la entidad prevé que los visados de obra nueva alcancen las 150.000 unidades en 2026 y las 165.000 en 2027. Sin embargo, estas cifras seguirán siendo insuficientes para responder al crecimiento de los hogares, que se estima en unos 200.000 nuevos hogares al año hasta 2030.