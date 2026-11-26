La paninera de Lidl incluye una bandeja recogegotas, una espátula de limpieza y diez propuestas de recetas.

Lidl lanza una máquina para hacer sándwiches y paninis en descuento durante su campaña Black Week en España. Se trata de la paninera SPM 2000 E2 de SilverCrest, un electrodoméstico de 2000 W de potencia diseñado para preparar paninis crujientes, sándwiches y otros alimentos a la parrilla.

El producto está disponible en la tienda online de la cadena alemana, con una rebaja del 34%. Además, cuenta con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas, basada en 465 opiniones de clientes.

Cómo funciona la máquina para hacer paninis de Lidl

La paninera funciona como una parrilla de contacto: sus dos placas calientes cocinan los alimentos por ambos lados al mismo tiempo. Gracias a sus 2000 W de potencia, permite un calentamiento rápido y una distribución uniforme del calor para conseguir un tostado dorado y crujiente.

Su placa superior incorpora un ajuste de contacto variable que se adapta a diferentes grosores de pan y alimentos. También dispone de un indicador luminoso rojo y verde para controlar el estado de funcionamiento y la temperatura.

Las características de la paninera de Lidl

Entre las principales prestaciones del electrodoméstico destacan:

Potencia y calentamiento

Potencia de 2000 W para acelerar el calentamiento.

Distribución uniforme del calor durante la cocción.

Materiales y diseño

Carcasa de acero inoxidable.

Placas de aluminio fundido a presión.

Revestimiento antiadherente ILAG para evitar que los alimentos se peguen.

Cable de alimentación de aproximadamente un metro.

Limpieza y accesorios

Bandeja recogegotas para acumular los líquidos sobrantes.

Espátula de limpieza incluida.

Diez propuestas de recetas para preparar diferentes platos.

Además de paninis y sándwiches, permite cocinar verduras a la plancha y pequeñas porciones de carne.

Lidl aplica un descuento del 34% al electrodoméstico durante su campaña de Black Week. Fuente: Captura de Lidl

Cuánto cuesta la máquina para hacer paninis y cómo comprarla

La paninera de tiene un precio promocional de 20,99 euros, con un descuento del 34% sobre los 31,99 euros anteriores.

El producto se encuentra disponible en Lidl Online y, según la información de la cadena, también llegará a las tiendas físicas a partir del 27 de noviembre. La oferta forma parte de las promociones de Black Week y está sujeta a disponibilidad.

Qué es la Black Week de Lidl y hasta cuándo siguen las ofertas

Aunque originalmente se concentraba en un solo día, actualmente muchas tiendas físicas y online adelantan sus promociones con la denominada Black Week, que suele comenzar el lunes anterior al Black Friday. En 2026, el “Viernes Negro” se celebra el 27 de noviembre.

Durante esta campaña, los consumidores pueden encontrar descuentos en diferentes categorías, como electrodomésticos, tecnología y herramientas. Por su parte, el Cyber Monday tiene lugar el lunes siguiente y nació como una jornada de ofertas centrada especialmente en las compras por internet.