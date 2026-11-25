Las relaciones familiares entre abuelos y nietos cuentan con una protección específica dentro de la legislación española. El artículo 160 del Código Civil reconoce el derecho de los menores a mantener el contacto con sus familiares, incluso cuando existen desacuerdos entre los adultos.
De esta manera, los abuelos que encuentren obstáculos para visitar a sus nietos pueden recurrir a la Justicia y solicitar el establecimiento de un régimen de visitas. La resolución judicial dependerá de las circunstancias particulares de cada familia y del interés superior del menor.
Qué establece el artículo 160 del Código Civil sobre el derecho de los abuelos a ver a sus nietos
Según el artículo 160.2 del Código Civil, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las relaciones personales de los menores con sus hermanos, abuelos y otros familiares o allegados solo podrán impedirse cuando exista una causa justificada.
La normativa establece que, en caso de oposición, el juez resolverá la situación tras la solicitud del menor, sus abuelos, hermanos, parientes o allegados. Para ello, deberá valorar las circunstancias de cada caso.
Esta disposición protege la continuidad de los vínculos familiares frente a situaciones de separación, divorcio o conflictos personales entre los progenitores y los abuelos.
Cómo pueden los abuelos reclamar judicialmente el derecho a ver a sus nietos
Cuando los padres impiden el contacto entre los abuelos y sus nietos, estos pueden acudir a los tribunales para solicitar un régimen de visitas que les permita recuperar o mantener la relación familiar.
La autoridad judicial deberá analizar las circunstancias familiares, el vínculo afectivo existente y las posibles consecuencias de los encuentros sobre el bienestar del menor. A partir de esta evaluación, podrá determinar la frecuencia, la duración y las condiciones de las visitas.
Asimismo, el Código Civil establece que estas medidas deberán respetar las resoluciones judiciales que restrinjan o suspendan las relaciones de los menores con alguno de sus progenitores. El interés superior del menor prevalecerá en todo momento sobre los intereses particulares de los adultos.