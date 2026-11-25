Los abuelos que encuentren obstáculos para visitar a sus nietos pueden recurrir a la Justicia y solicitar el establecimiento de un régimen de visitas

Las relaciones familiares entre abuelos y nietos cuentan con una protección específica dentro de la legislación española. El artículo 160 del Código Civil reconoce el derecho de los menores a mantener el contacto con sus familiares, incluso cuando existen desacuerdos entre los adultos.

De esta manera, los abuelos que encuentren obstáculos para visitar a sus nietos pueden recurrir a la Justicia y solicitar el establecimiento de un régimen de visitas. La resolución judicial dependerá de las circunstancias particulares de cada familia y del interés superior del menor.

Qué establece el artículo 160 del Código Civil sobre el derecho de los abuelos a ver a sus nietos

Según el artículo 160.2 del Código Civil, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las relaciones personales de los menores con sus hermanos, abuelos y otros familiares o allegados solo podrán impedirse cuando exista una causa justificada.

Los abuelos que encuentren obstáculos para visitar a sus nietos pueden recurrir a la Justicia y solicitar el establecimiento de un régimen de visitas Fuente: Shutterstock Shutterstock

La normativa establece que, en caso de oposición, el juez resolverá la situación tras la solicitud del menor, sus abuelos, hermanos, parientes o allegados. Para ello, deberá valorar las circunstancias de cada caso.

Esta disposición protege la continuidad de los vínculos familiares frente a situaciones de separación, divorcio o conflictos personales entre los progenitores y los abuelos.

Cómo pueden los abuelos reclamar judicialmente el derecho a ver a sus nietos

Cuando los padres impiden el contacto entre los abuelos y sus nietos, estos pueden acudir a los tribunales para solicitar un régimen de visitas que les permita recuperar o mantener la relación familiar.

La autoridad judicial deberá analizar las circunstancias familiares, el vínculo afectivo existente y las posibles consecuencias de los encuentros sobre el bienestar del menor. A partir de esta evaluación, podrá determinar la frecuencia, la duración y las condiciones de las visitas.