El saldo de una cuenta bancaria abandonada puede incorporarse al patrimonio del Estado tras 20 años sin gestiones sobre los fondos.

Una cuenta bancaria que quedó abierta después de cambiar de banco o una libreta de ahorro que lleva años en un cajón pueden conservar dinero. Si transcurre un plazo de 20 años sin que sus titulares o las personas interesadas realicen una gestión que implique ejercer su derecho de propiedad sobre esos fondos, el saldo puede incorporarse al patrimonio del Estado.

La medida está prevista en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Antes de comunicar el abandono a Hacienda, la entidad debe comprobar qué gestiones se hicieron sobre la cuenta y, salvo en el supuesto previsto por la norma, dar al titular la oportunidad de reclamar el dinero.

Cuándo se considera abandonada una cuenta bancaria en España

El artículo 18 de la Ley 33/2003 establece un plazo de 20 años sin actuaciones de los interesados que impliquen el ejercicio de su derecho de propiedad. La regla alcanza a los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro y otros instrumentos similares. También se aplica a determinados depósitos de dinero, valores y otros bienes muebles.

Para comprobar si se cumple el plazo, el banco debe revisar si hubo alguna operación o gestión del titular sobre los fondos. En la declaración que presenta a Hacienda, la entidad debe indicar la fecha de la última operación en cuenta o, en su defecto, la fecha de constitución del depósito, además del importe del saldo.

El plazo de 20 años también se aplica a las libretas de ahorro y a determinados depósitos. Fuente: shuttestock

Cómo debe avisar el banco antes de que el saldo pase al Estado

La Orden EHA/3291/2008 exige que el banco avise al titular al menos tres meses antes de que se cumplan los 20 años. La notificación debe enviarse por correo certificado o por un medio equivalente a la dirección que conste en la entidad. En ella debe figurar cuánto tiempo queda para que los fondos se consideren abandonados, de modo que el titular pueda reclamar ante el banco su derecho a disponer de ellos.

El aviso corre a cargo del titular. La orden prevé una excepción cuando se estima que el coste de la notificación superará el importe de los fondos. En ese caso, la entidad debe explicar en su declaración a Hacienda por qué omitió el aviso.

La Dirección General del Patrimonio del Estado, o el órgano en el que delegue, revisa la declaración y resuelve si procede incorporar el saldo al patrimonio estatal. La resolución puede ordenar al banco que ingrese el dinero en el Tesoro.

Qué pueden pedir al banco los titulares y sus herederos

Si recibes el aviso y el plazo sigue abierto, puedes dirigirte al banco para reclamar tu derecho a disponer del saldo. Si el dinero ya se entregó al Estado, tanto el titular como sus herederos pueden solicitar al banco un certificado que acredite la entrega.

El documento debe indicar la fecha de la declaración de abandono y la Delegación de Economía y Hacienda ante la que se presentó. Para las consultas sobre cuentas antiguas, el Banco de España también considera que la entidad debe facilitar la información que conserve sobre su estado, como los últimos movimientos registrados o la cancelación de la cuenta.