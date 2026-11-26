La solicitud se presenta dentro de los tres meses anteriores a la fecha de jubilación.

La jubilación activa permite cobrar una parte de la pensión mientras se sigue trabajando. Quienes la solicitan como trabajadores por cuenta ajena necesitan la conformidad escrita de su empresa con la compatibilidad entre pensión y trabajo, según el trámite oficial de la Seguridad Social.

La Seguridad Social tiene un modelo oficial para este documento. En él figuran el nombre y el cargo de quien da la conformidad, la denominación de la empresa y su código de cuenta de cotización, los datos del trabajador, y el lugar, la fecha, la firma y el sello de la empresa. Se presenta ante la Dirección Provincial del INSS.

Qué requisitos tiene la jubilación activa

El artículo 214 del Real Decreto Legislativo 8/2015 exige haber cumplido la edad legal de jubilación con el periodo mínimo de cotización reunido, y que entre esa fecha y el acceso a la pensión haya pasado al menos un año. El trabajo compatible puede ser por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, o por cuenta propia. No se admiten jubilaciones anticipadas ni acogidas a bonificaciones de edad.

La solicitud se presenta dentro de los tres meses anteriores a la fecha de jubilación.

Cuánto de la pensión se cobra

El porcentaje depende de los años de demora en acceder a la pensión: 45% con un año, 55% con dos, 65% con tres, 80% con cuatro y 100% con cinco o más. Después, se suman 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos en jubilación activa, con un máximo del 100%.

El cálculo excluye el complemento por mínimos, al que el pensionista no tiene derecho mientras compatibiliza pensión y trabajo.

El porcentaje depende de los años de demora en acceder a la pensión: 45% con un año, 55% con dos, 65% con tres, 80% con cuatro y 100% con cinco o más. Después, se suman 5 puntos porcentuales por cada 12 meses ininterrumpidos en jubilación activa, con un máximo del 100%. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué cambia durante el trabajo

Durante la compatibilidad se cotiza por incapacidad temporal y contingencias profesionales, además de una cotización especial de solidaridad del 9%: la empresa asume el 7% y el trabajador el 2%. Al terminar el trabajo se restablece el cobro íntegro de la pensión.

Para quienes ya están jubilados y vuelven a trabajar existe además la jubilación flexible, en vigor con nuevas condiciones desde el 28 de agosto de 2026.