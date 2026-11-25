El sistema se llama Bloqueplas. Sus piezas se encastran como las de Lego y no requieren mano de obra especializada, por lo que pudieron participar voluntarios de P&G, que sumaron más de 800 horas de trabajo. Se usaron unos 850 bloques

En 2018, Cindy Mora Abarca, una madre costarricense, ahorró durante nueve años para comprar un terreno en el barrio Lámparas de Alajuelita, cerca de San José. Lo compró con un préstamo y no le quedó dinero para levantar la casa donde vivir con su hijo Fabrizio, que entonces tenía seis años.

La solución llegó con un proyecto de Hábitat para la Humanidad Costa Rica, Procter & Gamble, Urbarium y Ekojunto. Unas siete toneladas de plástico se transformaron en bloques para levantar las paredes.

Cómo se construyó

El sistema se llama Bloqueplas. Sus piezas se encastran como las de Lego y no requieren mano de obra especializada, por lo que pudieron participar voluntarios de P&G, que sumaron más de 800 horas de trabajo. Se usaron unos 850 bloques.

La obra comenzó el 23 de abril de 2018 y la casa se entregó el 26 de mayo. Una vez montadas, las paredes se revocaron y se pintaron, y la vivienda tiene el aspecto de otras casas del barrio.

Cindy Mora ya tenía el terreno y presentó su caso para acceder a un bono de vivienda, lo que la llevó a Hábitat para la Humanidad. P&G donó los recursos de la obra a través de su programa de responsabilidad social empresarial y Ekojunto aportó el sistema de bloques. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes participaron

Cindy Mora ya tenía el terreno y presentó su caso para acceder a un bono de vivienda, lo que la llevó a Hábitat para la Humanidad. P&G donó los recursos de la obra a través de su programa de responsabilidad social empresarial y Ekojunto aportó el sistema de bloques.

Urbarium, una entidad local, estuvo al frente del proyecto en Costa Rica. Entre todos permitieron que el terreno se convirtiera en un hogar para Cindy Mora y su hijo.

Una vivienda y un residuo con nuevo uso

El proyecto respondió a dos cuestiones a la vez: el acceso a una vivienda para una familia que ya había comprado su terreno y la acumulación de residuos plásticos.

En lugar de seguir el circuito habitual de eliminación, el plástico recuperado quedó integrado en las paredes de la casa.