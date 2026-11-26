Pablo Hernández de Cos, que será el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE) en sustitución de Christine Lagarde después de que Países Bajos, que había presentado como candidato al puesto a Klaas Knot, haya decidido dar su apoyo al exgobernador del Banco de España en aras del consenso.

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España, se encamina a convertirse en el primer español en presidir el Banco Central Europeo (BCE) desde su creación en 1998. Países Bajos, que había presentado a su propio candidato, Klaas Knot, comunicó este jueves que respaldará el consenso europeo en torno al economista español, según informó EFE.

El apoyo neerlandés despeja el camino para el relevo de Christine Lagarde, que anunció su salida anticipada para el 7 de febrero de 2027. Si el Consejo Europeo formaliza el nombramiento, Hernández de Cos será el quinto presidente de la institución que dirige la política monetaria de la zona euro.

¿Algún español ha presidido antes el BCE?

La presidencia del BCE ha estado en manos de cuatro personas desde 1998. El neerlandés Wim Duisenberg inauguró el cargo y lo ocupó hasta 2003. Le sucedieron el francés Jean-Claude Trichet entre 2003 y 2011, el italiano Mario Draghi entre 2011 y 2019 y la francesa Christine Lagarde, en el puesto desde noviembre de 2019. Hernández de Cos sería el primer español en esa lista.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, deja su cargo el 7 de febrero de 2027. Fuente: EPA EFE/EPA/RONALD WITTEK

El precedente español más cercano es el de Luis de Guindos, que fue vicepresidente del BCE entre junio de 2018 y mayo de 2026. Otros dos españoles, Eugenio Domingo Solans y José Manuel González-Páramo, formaron parte del Comité Ejecutivo. Domingo Solans se incorporó en 1998, en el equipo que puso en marcha la institución.

Qué falta para que Hernández de Cos sea nombrado presidente del BCE

La candidatura española y la de Klaas Knot eran las dos que había recibido el Eurogrupo. El respaldo de Países Bajos a Hernández de Cos dejó al exgobernador del Banco de España como candidato de consenso tras la reunión de este jueves en Bruselas.

El nombramiento corresponde al Consejo Europeo, a partir de una recomendación del Consejo de la UE y tras consultar al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del BCE. La decisión final se espera en la cumbre de diciembre, que figura en el calendario oficial para los días 17 y 18. El mandato de la presidencia es de ocho años y no se puede renovar.

Quién es Pablo Hernández de Cos y qué agenda le dejaría Lagarde

Hernández de Cos dirigió el Banco de España entre 2018 y 2024. Durante esos años integró el Consejo de Gobierno del BCE, el órgano que decide la política monetaria de la zona euro. Desde julio de 2025 es director general del Banco de Pagos Internacionales y, entre 2019 y 2024, presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

Uno de los proyectos que quedaría en la agenda del próximo presidente es el euro digital. Durante la cumbre de Bruselas, Lagarde pidió a los líderes europeos que completen su marco legal antes de que termine 2026, según EFE. El BCE prevé iniciar una prueba piloto en el segundo semestre de 2027 y aspira a estar preparado para una posible primera emisión en 2029, si la normativa se aprueba este año.