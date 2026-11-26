Los trabajadores autónomos tendrán tiempo hasta el próximo 31 de diciembre de 2026 para modificar su base de cotización con efectos desde enero de 2027.

Los trabajadores autónomos españoles tendrán tiempo hasta el próximo 31 de diciembre de 2026 para modificar su base de cotización con efectos desde enero de 2027.

La medida está fundamentada en el Real Decreto-ley 13/2022, por el que se estableció un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, además de mejorar la protección por cese de actividad.

Sin embargo, hay plazos fijados para realizar estos cambios. La Seguridad Social permite a los autónomos modificar su base de cotización hasta seis veces al año para ajustarla a sus previsiones de rendimientos netos.

Qué autónomos pueden modificar su base de cotización antes del 31 de diciembre

Los trabajadores por cuenta propia dados de alta en la Seguridad Social que necesiten ajustar su base de cotización podrán hacerlo hasta el 31 de diciembre de este año. La modificación puede producirse debido a que sus rendimientos netos previstos para 2027 sean diferentes de los estimados anteriormente.

La base elegida debe ajustarse al tramo correspondiente a la previsión del promedio mensual de rendimientos netos anuales, aunque las cotizaciones provisionales quedarán sujetas al procedimiento de regularización posterior en función de los rendimientos reales.

De todas formas, cada trabajador autónomo deberá elegir una base de cotización dentro de los límites mínimos y máximos establecidos por la normativa, teniendo en cuenta sus rendimientos previstos y las condiciones aplicables a su situación.

Esto significa que la Seguridad Social podrá determinar si el trabajador cotizó por encima o por debajo de lo que le correspondía y ajustar las cantidades abonadas cuando proceda.

Cómo cambiar la base de cotización de los autónomos para 2027

Para modificar la base de cotización, los trabajadores por cuenta propia deberán gestionar el cambio telemáticamente antes de la finalización de dicho plazo:

Acceder al portal Importass de la Tesorería General de la Seguridad Social. Entrar en el servicio “base de cotización y rendimientos”. Identificarse mediante alguno de los sistemas electrónicos admitidos. Comunicar la previsión del promedio mensual de sus rendimientos netos anuales y seleccionar una base de cotización compatible con el tramo correspondiente. Revisar los datos y presentar la solicitud.

Para modificar la base de cotización, los trabajadores por cuenta propia deberán gestionar el cambio telemáticamente antes del 31 de diciembre de 2026. Magnific (Drazen_zigic)

El artículo 45 del Reglamento General sobre Cotización establece seis períodos bimestrales para efectuar estos cambios. Por tanto, las solicitudes presentadas entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026 tendrán efectos desde el 1 de enero de 2027 .

Por el contrario, las solicitudes realizadas en períodos posteriores se aplicarán en las siguientes fechas establecidas por la Seguridad Social.