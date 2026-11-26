Los vecinos podrán prohibir los pisos turísticos en su edificio con el voto de tres de cada cinco propietarios.

El auge del turismo en España ha transformado el mercado inmobiliario y la convivencia en los edificios residenciales. Cada vez más viviendas se destinan al alojamiento de visitantes, una actividad que ha generado debates entre los propietarios por el ruido, el uso de los espacios comunes y la entrada y salida constante de personas.

En este contexto, el Gobierno modificó la Ley de Propiedad Horizontal para otorgar a las comunidades de vecinos un mayor poder de decisión sobre el uso de las viviendas de sus edificios.

Desde el 3 de abril de 2025, los vecinos pueden prohibir la apertura de nuevos pisos turísticos con el respaldo de tres de cada cinco propietarios, siempre que estos representen también el 60% de las cuotas de participación del inmueble.

La medida quedó recogida en los artículos 7.3 y 17.12 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025.

Cuántos vecinos deben votar a favor para prohibir los pisos turísticos en un edificio

El artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que las comunidades de vecinos pueden aprobar, limitar, condicionar o prohibir el alquiler turístico mediante el voto favorable de tres quintas partes del total de los propietarios, que también deberán representar tres quintas partes de las cuotas de participación.

Cada vez más viviendas se destinan al alojamiento de visitantes, una actividad que ha generado debates entre los propietarios por el ruido. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Esto significa que el acuerdo requiere el respaldo del 60% de los propietarios y que estos representen, como mínimo, el 60% de las cuotas de participación del inmueble.

Además, con esta misma mayoría, la comunidad podrá establecer cuotas especiales de gastos o incrementar hasta un 20% la participación en los gastos comunes de las viviendas destinadas a esta actividad económica.

Qué ocurre con los pisos turísticos que ya estaban en funcionamiento

La legislación contempla una excepción para aquellos propietarios que ya ejercían la actividad turística antes del 3 de abril de 2025 y que se habían acogido previamente a la normativa sectorial correspondiente. Estos podrán continuar con su actividad conforme a las condiciones y los plazos establecidos en dicha normativa.

Por su parte, quienes deseen iniciar esta actividad deberán solicitar la autorización expresa de la comunidad de propietarios, además de cumplir los requisitos administrativos que correspondan.

En caso de que un propietario destine su vivienda al alquiler turístico sin la aprobación exigida, el presidente de la comunidad podrá requerir el cese inmediato de la actividad y, si el incumplimiento persiste, emprender las acciones judiciales correspondientes.