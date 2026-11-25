La Armada española encargó a Navantia un estudio de viabilidad para construir su primer portaaviones convencional. Imagen ilustrativa.

España podría dar uno de los mayores saltos tecnológicos y militares de las últimas décadas. La Armada española estudia la construcción de su primer portaaviones convencional, un buque de unas 40.000 toneladas de desplazamiento que podría albergar una treintena de aeronaves.

La empresa pública Navantia recibió en junio de 2025 el encargo de elaborar un estudio de viabilidad para determinar las características técnicas del buque y las posibilidades de incorporarlo a la flota española.

El proyecto, según la información de EFE, permitiría ampliar las capacidades de la aviación naval y reducir las limitaciones operativas que presenta el actual Juan Carlos I. Sin embargo, la construcción del portaaviones todavía está pendiente de una decisión política y presupuestaria definitiva.

Cómo sería el primer portaaviones convencional de España

Las estimaciones iniciales contemplan un buque de aproximadamente 40.000 toneladas de desplazamiento, alrededor de un 50% superior al del Juan Carlos I, actualmente el mayor barco de guerra de la Armada española.

El proyecto toma como referencia al Charles de Gaulle, el buque insignia de la Marina francesa. No obstante, a diferencia de este, el portaaviones español contaría con un sistema de propulsión convencional en lugar de nuclear.

Entre las características preliminares del proyecto figuran:

Desplazamiento de aproximadamente 40.000 toneladas.

Capacidad para albergar alrededor de 30 aeronaves.

Sistema de propulsión convencional.

Capacidad para operar con aviones de combate de despegue y aterrizaje convencionales.

Diseño especializado en operaciones de aviación naval.

Las especificaciones definitivas dependerán de los resultados del estudio encargado a Navantia.

La Armada está a punto de hacer historia y construirá un nuevo buque que cambiará el panorama mundial Fuente: Navantia Navantia

Por qué España quiere construir un nuevo portaaviones

Uno de los principales motivos detrás del proyecto es la necesidad de garantizar la continuidad de la aviación naval española ante la futura retirada de los Harrier, los aviones de combate que actualmente operan desde el Juan Carlos I.

El diseño del actual buque limita las alternativas disponibles para sustituir estas aeronaves. Por ello, la incorporación de un portaaviones convencional permitiría a la Armada disponer de un abanico más amplio de opciones para renovar su flota aérea.

La iniciativa también representaría una oportunidad para la industria naval española. Navantia, responsable de la construcción del Juan Carlos I y de otros grandes programas militares, afrontaría uno de los proyectos de ingeniería naval más ambiciosos de su trayectoria.

Su eventual desarrollo requeriría una importante inversión económica, personal especializado y varios años de trabajo.

Cuándo podría entrar en servicio el nuevo portaaviones español

Un análisis publicado en enero de 2026 por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), dependiente del Ministerio de Defensa, sitúa el posible desarrollo del portaaviones en el horizonte comprendido entre 2035 y 2040.

El documento, titulado La era del rearme y la preparación de la industria de defensa española, identifica el coste económico, los plazos de desarrollo y la disponibilidad presupuestaria entre los principales obstáculos del proyecto.

El futuro del buque también llegó al Congreso de los Diputados. En junio de 2026 se registró una pregunta parlamentaria sobre el estado del estudio de viabilidad, su calendario de entrega y la eventual aprobación política y presupuestaria.

Por el momento, no se ha confirmado públicamente una fecha definitiva de construcción, el presupuesto necesario ni las características finales del que podría convertirse en el mayor buque militar construido en España.