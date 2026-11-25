La diferencia de residencia entre los herederos no divide la herencia entre distintas normas fiscales.

Cuando una persona fallece y deja varios hijos que viven en comunidades autónomas diferentes, el Impuesto sobre Sucesiones no se calcula con la normativa de la comunidad donde reside cada heredero. Para las herencias, la Ley 22/2009 fija como punto de conexión la residencia habitual del fallecido a la fecha del fallecimiento.

Dos hermanos que viven en comunidades distintas tributan, por tanto, con las mismas reglas autonómicas: las de la comunidad donde residía habitualmente su padre o su madre. La diferencia de residencia entre los herederos no divide la herencia entre distintas normas fiscales.

Cómo se determina la residencia del fallecido

El artículo 28 de la Ley 22/2009 considera que una persona reside en la comunidad donde permaneció más días en los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha. Se computan las ausencias temporales y, salvo prueba en contrario, se presume que permanece donde radica su vivienda habitual.

Por eso un cambio reciente de comunidad puede no cambiar el impuesto. Además, no producen efecto los cambios de residencia cuyo objeto principal sea lograr una menor tributación efectiva en los tributos cedidos.

Un cambio reciente de comunidad puede no cambiar el impuesto Shutterstock

Qué ocurre con los herederos y los bienes

La residencia del heredero no sirve para elegir la normativa más favorable. Tampoco cambia la regla que la herencia incluya una vivienda u otros bienes en varias comunidades: el artículo 32 atiende a la residencia del causante.

Cada heredero, en cambio, liquida su propia adquisición, porque la Ley 29/1987 establece que en las adquisiciones por causa de muerte son sujetos pasivos los causahabientes. Aunque compartan normativa, el importe final depende del parentesco, que sitúa a los hijos en el grupo I si son menores de 21 años y en el grupo II si tienen 21 o más, y de las reducciones y bonificaciones de cada comunidad.

Plazo y oficina para presentar el impuesto

El Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones fija un plazo de seis meses desde el fallecimiento para presentar la documentación, prorrogable por un periodo igual si se solicita en los cinco primeros meses.

Los documentos se presentan en la oficina del territorio donde el causante tuvo su residencia habitual, y todos los de una misma sucesión deben presentarse allí. El esquema corresponde a las comunidades de régimen común, el ámbito de la Ley 22/2009; el País Vasco y Navarra tienen régimen foral propio.