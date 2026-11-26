Los trabajadores que necesiten cuidar a hijos mayores de 12 años, cónyuges o parejas de hecho y familiares por consanguinidad hasta el segundo grado podrán solicitar una adaptación de jornada.

Los trabajadores españoles podrán solicitar cambios en su jornada laboral para cuidar a familiares que reciban cuidados paliativos, según una nueva modificación del Estatuto de los Trabajadores, que entra en vigor este jueves 26 de noviembre.

El Real Decreto-ley 42/2026, aprobado por el Gobierno el 24 de noviembre y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día sigueinte, incorpora de forma expresa estas necesidades de cuidado al artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.

La normativa también establece un plazo máximo de negociación de 15 días para que las empresas tramiten las solicitudes, cuando no exista una regulación específica en la negociación colectiva.

Qué trabajadores podrán solicitar cambios de horario para cuidar a familiares enfermos

Según establece el artículo 34.8, podrán solicitar una adaptación de jornada los trabajadores que necesiten cuidar a hijos mayores de 12 años, cónyuges o parejas de hecho y familiares por consanguinidad hasta el segundo grado .

La legislación también contempla a otras personas dependientes que convivan en el mismo domicilio y que, por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismas o requieran cuidados paliativos.

En estos casos, los empleados podrán solicitar cambios en la duración y distribución de la jornada, modificaciones dle horario o trabajo a distancia, aunque las adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas a sus necesidades y a las condiciones organizativas de la empresa. Además, los trabajadores deberán justificar las circunstancias que fundamenten su petición.

Cuánto tiempo tienen las empresas para responder a una solicitud de cambio de horario

El Estatuto de los Trabajadores establece que la negociación colectiva podrá regular las condiciones para solicitar una adaptación de jornada.

En ausencia de esta regulación, la empresa deberá abrir un proceso de negociación que no podrá superar los 15 días. Si durante ese plazo no existe una oposición expresa y motiviada, la solicitud se presumirá concedida.

El Estatuto de los Trabajadores establece que la negociación colectiva podrá regular las condiciones para solicitar una adaptación de jornada. Fuente: Magnific

Una vez finalizada la negociación, la empresa deberá comunicar su decisión por escrito. Podrá aceptar la petición, proponer una alternativa que facilite la conciliación o rechazarla, siempre que justifique las razones objetivas de su decisión.

En caso de desacuerdo, el trabajador podrá acudir a la jurisdicción social. Asimismo, tendrá derecho a recuperar sus condiciones anteriores cuando finalice el período acordado o desaparezcan las circunstancias que motivaron la adaptación.