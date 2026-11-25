El saldo de la fianza en metálico que deba restituirse al arrendatario al final del arriendo devenga el interés legal una vez transcurridos 30 días desde la entrega de las llaves sin que se haya hecho efectiva la restitución.

Los propietarios que tarden más de 30 días en devolver la fianza del alquiler deberán pagar el interés legal sobre el saldo pendiente. El plazo corre desde la entrega de las llaves.

Lo establece el artículo 36.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU): el saldo de la fianza en metálico que deba restituirse al arrendatario al final del arriendo devenga el interés legal una vez transcurridos 30 días desde la entrega de las llaves sin que se haya hecho efectiva la restitución.

Cuánto es la fianza y qué cubre

Según el artículo 36.1, la fianza equivale a una mensualidad de renta en el arrendamiento de vivienda y a dos en el de uso distinto del de vivienda. Garantiza rentas pendientes, suministros y posibles daños, y el propietario no puede retener la fianza de forma arbitraria: solo puede quedarse con la parte justificada por impagos o desperfectos.

Si no hay nada que descontar, se devuelve el importe completo y, pasados esos 30 días, el interés legal se aplica sobre toda la cantidad: por ejemplo, sobre los 1000 euros de una fianza. Si hay cantidades justificadas, el interés se calcula sobre el saldo que deba restituirse.

Si pasaron los 30 días sin devolución, el inquilino puede enviar un requerimiento formal por escrito o por burofax, con la fecha de entrega de las llaves. Shutterstock

Qué puede hacer el inquilino

Si pasaron los 30 días sin devolución, el inquilino puede enviar un requerimiento formal por escrito o por burofax, con la fecha de entrega de las llaves. Si el propietario no responde, puede presentar una demanda de reclamación de cantidad, que en importes menores de 2000 euros puede hacerse sin abogado ni procurador.

Conviene conservar el contrato, los justificantes de pago, los recibos de suministros, fotos o vídeos del piso antes de marcharse, un acta firmada de la entrega de llaves y la solicitud de devolución por escrito.

La garantía adicional

El artículo 36.5 permite pactar una garantía adicional a la fianza en metálico. En los contratos de vivienda de hasta cinco años, o de hasta siete si el arrendador es una persona jurídica, no puede superar dos mensualidades de renta; en los arrendamientos temporales, una mensualidad.

El interés legal del artículo 36.4 se refiere al saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido.