Se trata de una adquisición por beneficio de ley, que permite obtener la ciudadanía aunque no exista derecho a ella por nacimiento. Después del 31 de mayo de 2029, la solicitud solo podrá presentarse dentro del tercer año de edad del menor, según la Ley 91/1992.

El Consulado General de Italia en Madrid confirma que las solicitudes de ciudadanía italiana por beneficio de ley son gratuitas desde el 1 de enero de 2026 y no están sujetas al pago de ninguna contribución. El régimen alcanza a determinados hijos menores nacidos en el extranjero.

La declaración puede presentarse hasta el 31 de mayo de 2029, y ya no hasta 2026, dentro del plazo especial que fijó la reforma de la ciudadanía italiana. Si el menor cumple 18 años mientras tanto, puede presentarla personalmente.

Quiénes pueden acogerse

El procedimiento es para el hijo o la hija que era menor de edad el 24 de mayo de 2025 de un ciudadano italiano reconocido como tal mediante una solicitud presentada antes del 27 de marzo de 2025. Además, uno de los progenitores debe ser ciudadano italiano por nacimiento.

Se trata de una adquisición por beneficio de ley, que permite obtener la ciudadanía aunque no exista derecho a ella por nacimiento. Después del 31 de mayo de 2029, la solicitud solo podrá presentarse dentro del tercer año de edad del menor, según la Ley 91/1992.

Deben firmar la declaración ambos progenitores en la sede del Consulado en Madrid, previa cita en Prenot@mi. No puede presentarse en las oficinas consulares honorarias.

Cómo se presenta

Deben firmar la declaración ambos progenitores en la sede del Consulado en Madrid, previa cita en Prenot@mi. No puede presentarse en las oficinas consulares honorarias.

La ciudadanía surte efecto a partir del día siguiente a la declaración. Todos los documentos deben presentarse en original y con una fotocopia.

Documentos que hay que llevar

Los padres deben presentar su documento de identidad vigente y la prueba de que el progenitor italiano tiene la ciudadanía por nacimiento, que se solicita al Comune de inscripción AIRE. Si están casados, también la inscripción del acta de matrimonio.

Del menor se exige el pasaporte extranjero o un certificado de ciudadanía extranjera, que el Consulado califica de indispensable, y el acta de nacimiento original. Para los nacidos en España, el certificado literal y el plurilingüe del Registro Civil. También se pide el empadronamiento español, cuya dirección debe coincidir con la comunicada al Consulado.