Los hijos tienen derecho a dos tercios de la herencia de sus padres aunque el testamento diga otra cosa.

El reparto de una herencia puede convertirse en una fuente de conflictos familiares tras el fallecimiento de un ser querido. Aunque los padres tienen la posibilidad de decidir quién recibirá sus bienes, el Código Civil establece determinados límites a la libertad de testar para garantizar los derechos sucesorios de sus descendientes.

En concreto, los artículos 806, 808 y 813 de la normativa, disponible en el Boletín Oficial del Estado (BOE), regulan la denominada legítima, es decir, la parte de la herencia que los padres deben reservar obligatoriamente a sus hijos y demás herederos forzosos por disposición legal.

De acuerdo con el artículo 808, los hijos y descendientes tienen derecho, en conjunto, a dos tercios de la herencia de sus progenitores, salvo las excepciones previstas legalmente.

Cómo se reparten los dos tercios de la herencia que corresponden a los hijos

El Código Civil distingue tres partes dentro del patrimonio hereditario. Cada una de ellas tiene unas condiciones específicas que determinan quién puede recibir los bienes y qué margen de decisión tienen los padres al redactar su testamento.

La distribución de la herencia se divide de la siguiente manera:

Tercio de legítima estricta: corresponde, por regla general, a los hijos por partes iguales.

Tercio de mejora: permite beneficiar a uno o varios hijos o descendientes por encima del resto.

Tercio de libre disposición: puede destinarse a cualquier persona, con independencia de su vínculo familiar.

Por ejemplo, si un padre fallece y deja una herencia de 300.000 euros y dos hijos, 100.000 euros corresponderán a la legítima estricta, por lo que cada uno tendrá derecho a 50.000 euros.

Otros 100.000 euros podrán utilizarse para favorecer a uno de los descendientes, mientras que el importe restante será de libre disposición.

Qué ocurre si los padres dejan a un hijo fuera del testamento

El artículo 813 del Código Civil protege el derecho de los herederos forzosos a recibir la legítima. La exclusión de un hijo requiere una causa expresamente contemplada en la legislación.

Los hijos tienen derecho a dos tercios de la herencia de sus padres aunque el testamento diga otra cosa Shutterstock

Si un descendiente recibe una cantidad inferior a la que legalmente le corresponde, puede reclamar el complemento de su legítima. Asimismo, la normativa contempla mecanismos para impugnar determinadas disposiciones testamentarias que perjudiquen sus derechos hereditarios.

Existen, sin embargo, circunstancias especiales, como la desheredación por causas legales, los derechos de usufructo del cónyuge viudo o las disposiciones destinadas a proteger a descendientes con discapacidad.

Además, este reparto se aplica a las sucesiones sujetas al derecho civil común, puesto que determinados territorios españoles cuentan con una legislación civil propia que establece condiciones diferentes para las herencias.