La Seguridad Social establece requisitos de ingresos y residencia para cobrar el complemento a mínimos en 2026. Imagen ilustrativa.

Los pensionistas en España que cobran una prestación contributiva inferior a la cuantía mínima fijada para su situación pueden solicitar el complemento a mínimos, una ayuda económica de la Seguridad Social que permite elevar el importe mensual que reciben, siempre que cumplan los requisitos de ingresos y residencia.

Para acceder al complemento es necesario acreditar que la pensión no alcanza el mínimo legal y que el beneficiario no supera los límites de rentas establecidos. La regulación vigente en 2026 recoge estas condiciones en el artículo 59 de la Ley General de la Seguridad Social y el Real Decreto 39/2026.

Quiénes pueden solicitar el complemento a mínimos en 2026

El complemento está dirigido a pensionistas que cobran prestaciones contributivas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares, cuya cuantía sea inferior al mínimo correspondiente. Entre los requisitos principales figuran:

Cobrar una pensión contributiva inferior a la cuantía mínima establecida.

Residir legalmente en España, en los términos previstos por la normativa.

No superar el límite de ingresos anuales fijado para el ejercicio.

En 2026, el límite general de ingresos ajenos a la pensión se sitúa en 9442 euros anuales, aunque existen particularidades según la situación familiar y la prestación.

El Real Decreto 39/2026 recoge las condiciones para elevar las pensiones contributivas que no alcanzan la cuantía mínima. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Cómo tramitar la solicitud ante la Seguridad Social

La solicitud puede realizarse a través de los canales habilitados por la Seguridad Social. El procedimiento consiste en:

Acceder al portal oficial de prestaciones de la Seguridad Social, en el apartado de solicitud del complemento para pensiones mínimas. Identificarse mediante los sistemas habilitados, como certificado digital o Cl@ve, y completar los datos requeridos. Aportar la documentación identificativa y, si corresponde, los justificantes adicionales de ingresos o representación. Presentar la solicitud y conservar el comprobante del trámite.

También es posible consultar los canales de atención de la Seguridad Social para gestionar la petición.

Cuánto se cobra y cuándo se revisa

Según el Real Decreto 39/2026, el importe del complemento depende de la diferencia entre la pensión que percibe el beneficiario y la cuantía mínima que le corresponde según su edad, situación familiar y modalidad de prestación. No se trata de una cantidad fija para todos los pensionistas.

Por ejemplo, una persona mayor de 65 años que vive sola y cobra una pensión contributiva de jubilación de 800 euros mensuales podría solicitar un complemento a mínimos de 136,20 euros al mes. De esta manera, alcanzaría los 936,20 euros mensuales que establece la Seguridad Social como pensión mínima para esta categoría en 2026, distribuidos en 14 pagas.