Para entender qué está sucediendo en España con la vivienda y cuál será el panorama de aquí a dos años, debemos comenzar por separar los ingredientes de un cóctel explosivo. Este problema escaló del puesto 16 al primer lugar del ranking de las mayores preocupaciones de los españoles, marcado por la inestabilidad en la compraventa y un denominador común: unos precios muy tensionados.

Diversos informes complementarios señalan que, por un lado, la compraventa de viviendas cayó en septiembre un 13,4% interanual: se registraron 54.548 operaciones, frente a las 63.018 del mismo mes de 2025. A este dato del INE se suma el de Bankinter, que apunta a una notable tendencia a la baja en el segundo trimestre, con un descenso del 7,1% en las compraventas escrituradas.

Por otro lado, la persistente falta de oferta de vivienda terminada intensifica la presión sobre los precios, lo que genera una convergencia atípica entre la obra nueva y la usada, con incrementos interanuales de hasta el 15%, según la XXIV edición del Observatorio de la Valoración de la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV).

Pero hay más. Los modelos analíticos de AEV descartan una estabilización a corto plazo y retrasan la fase de normalización de la segunda mano hasta 2028, anticipando que el reequilibrio no vendrá de una corrección generalizada de precios, sino de un ajuste forzoso condicionado por las restricciones de accesibilidad de las familias.

Lo cierto es que el sector enfrenta un escenario dominado por la tensión en el mercado por culpa de los precios elevados y una oferta muy por debajo de la demanda, desencadenando una restricción en las transacciones de los inmuebles.

Así pues, el informe del INE publicado esta mañana señala que en los primeros nueve meses del año se cerraron 512.748 operaciones, mientras que un año atrás la cifra para este mismo periodo era de 532.112, lo que muestra una brecha de unos 20.000 inmuebles.

Las malas noticias continúan. El Instituto Nacional de Estadística contabilizó en septiembre 54.548 operaciones, la tercera marca más baja del ejercicio, solo por detrás de las que se dieron en abril y agosto, con 53.241 y 49.319, respectivamente. Este contraste se hace más evidente aún si a estas cifras se las contrapone con las de septiembre de 2025 cuando se vendieron 63.018 viviendas, las segundas más altas de todo ese año.

Así las cosas, y siempre de acuerdo a los datos del INE, la tensión abarca a todo el territorio español, afectando aún más a las zonas altamente tensionadas. Veamos. La Comunidad Valenciana redujo en 1828 las operaciones. Madrid, la segunda que más cayó, lo hizo en 1630 transacciones, mientras que Andalucía mostró 1413 escrituras menos. La gran pregunta, entonces, es si se está ralentizando el mercado de vivienda. Bankinter recoge el guante.

El Instituto Nacional de Estadística contabilizó en septiembre 54.548 operaciones. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La radiografía año por año

Un informe de la entidad al que tuvo acceso El Cronista España señala, utilizando los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que las ventas de vivienda en España experimentaron una gran aceleración tras la caída sufrida como consecuencia de la pandemia y alcanzaron cifras que no se registraban desde 2008. Veamos año contra año.

En 2020 , año de la pandemia, las ventas cayeron un 17% , con un total de 419.898 transacciones registradas. Aunque ya en 2021 se produjo una gran recuperación, con 564.569 operaciones , una cifra superior a la de 2019.

En 2022 se alcanzaron cifras récord, con 646.241 operaciones registradas.

En 2023 las operaciones descendieron, aunque se mantuvieron en números muy elevados: 583.042.

En 2024 las ventas volvieron a subir hasta las 636.909.

En 2025 se superaron las cifras de 2022, con 705.357 transacciones.

En 2026, con los datos de los dos primeros trimestres, se observa una leve caída con respecto a 2025, aunque la actividad sigue siendo muy elevada: 346.030 transacciones.

Rigidez actual de la oferta

Si bien la actividad se mantiene en niveles altos, el gap que se produce entre el crecimiento de la población y la construcción de nueva vivienda continuará ralentizando la compraventa por falta de oferta, incrementando, de esa manera, la presión sobre los precios.

En concreto, el estudio de la AEV revela una marcada dicotomía macroeconómica: mientras la economía crece a un ritmo del 2,5%, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la construcción moderó su avance al 3% y la producción real se mantiene estancada en unas 8000 viviendas terminadas al mes, frente a unas 12.000 iniciadas.

“ Esta rigidez de la oferta se enfrenta a un desajuste acumulado desde 2022, donde la formación de hogares - estimada en unos 250.000 anuales - triplica con creces la producción de vivienda libre terminada, que suma aproximadamente 94.000 unidades en 2025 ”, afirma la Asociación.

Bankinter asegura que se produjo un crecimiento vertiginoso en la riqueza inmobiliaria de España. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La riqueza inmobiliaria de los españoles

A través del Banco de España, que permiten calcular la riqueza inmobiliaria de España, Bankinter asegura que se produjo un crecimiento vertiginoso. Así, mientras el primer trimestre de 2009, la riqueza inmobiliaria de los hogares ascendía a 3,3 billones de euros, en 2018 se incrementó hasta los 4,8 billones. Finalmente, en el segundo trimestre de este año alcanzó los 8,2 billones.