Fragmento de una estatua de Cleopatra VII en el Museo Real de Ontario. Toronto, Canadá, 2 de enero de 2025.

La búsqueda de la tumba de Cleopatra VII en Egipto sigue sin dar con el sepulcro, pero ha sacado a la luz hallazgos en Taposiris Magna, un complejo situado unos 50 kilómetros al oeste de Alejandría. La arqueóloga dominicana Kathleen Martínez lo investiga desde 2005, según National Geographic.

Entre esos hallazgos figuran un túnel subterráneo de unos 1300 metros, anunciado en 2022, y las estructuras de un posible puerto sumergido, que se dieron a conocer en septiembre de 2025. Que Cleopatra esté enterrada allí continúa siendo una hipótesis.

Qué encontraron en Taposiris Magna

El túnel avanza hacia el mar y estaba parcialmente inundado. En su interior aparecieron jarras y vasijas de época ptolemaica.

En diciembre de 2024, la misión egipcio-dominicana informó de un depósito de fundación con lámparas de aceite, figurillas de bronce y un amuleto, además de 337 monedas, algunas con la imagen de Cleopatra VII, según Ahram Online. Martínez asegura que el equipo ha encontrado más de 2600 objetos en total.

Londres, Reino Unido, 30 de mayo de 2024: Ancient History of the Egyptians, Carthaginians, Assyrians, Babylonians, Medes, Persians, Grecians, Macedonians, de Rollin. Edición en un solo volumen. Colección de biblioteca de libros antiguos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El puerto bajo el Mediterráneo

Un equipo con el oceanógrafo Robert Ballard, conocido por hallar el Titanic, localizó bajo el mar construcciones de gran tamaño, un suelo muy pulido, columnas, anclas y ánforas. Los investigadores creen que se trata de un antiguo puerto y que el túnel apuntaba directamente hacia él.

La costa sufrió al menos 23 terremotos entre los años 320 y 1303, que hundieron partes de Taposiris Magna. Martínez cree que el cuerpo de la reina pudo trasladarse por el túnel hasta ese enclave.

Lo que todavía no se sabe

Martínez reconoce que no ha encontrado la tumba, aunque sostiene que dar con ella es cuestión de tiempo. Vincula el lugar con Isis, la diosa con la que, según ella, Cleopatra se identificaba, y considera que una estatuilla de mármol de una mujer de la realeza podría representar a la reina.

Esa identificación se discute: el secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades indicó que los rasgos del rostro difieren de las imágenes conocidas de Cleopatra. Además, muchos arqueólogos creen que fue enterrada cerca del palacio real de Alejandría, y una experta del Museo Getty considera que los descubrimientos son relevantes con independencia de esa relación.