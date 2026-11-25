La Comunidad de Madrid anunció que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley de medidas de vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comunidad de Madrid anunció este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley de medidas de vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que “invade competencias autonómicas”.

Según informó EFE, el portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, explicó que el decreto impone obligaciones económicas y administrativas sin su consentimiento y vulnera la seguridad jurídica, la autonomía financiera y la igualdad en el acceso a los recursos públicos.

“Supone un perjuicio grave para los propietarios y los inquilinos”, afirmó García Martín durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que acordó encomendar a la Abogacía General la interposición del recurso de inconstitucionalidad y su personación ante el Tribunal Constitucional.

Por qué Madrid recurrirá al Tribunal Constitucional el decreto de vivienda

La Comunidad de Madrid cuestiona que se obligue a las autonomías a asumir sin su conformidad las deudas de los inquilinos en situación de vulnerabilidad que se enfrenten a un procedimiento de desahucio y carezcan de una alternativa habitacional.

Igualmente, sostiene que el decreto modifica el sistema de adjudicación de viviendas públicas, establece diferencias de trato insuficientemente justificadas y puede tener consecuencias negativas para el mercado del alquiler.

“La normativa también obliga a estas a modificar su organización y destinar personal y presupuesto al cumplimiento de las medidas, sin permitirles decidir cómo aplicarlas ni establecer sus propios procedimientos”, señaló la Comunidad en un comunicado.

Otro de los motivos que esgrime el Ejecutivo madrileño es que el decreto fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso “contraviniendo la decisión previa del Pleno”, una circunstancia que considera “contraria a la Constitución”.

Qué establece el decreto de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez

El Real Decreto-ley 29/2026, en vigor desde el pasado 8 de octubre y convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, introduce nuevas medidas destinadas a regular el mercado del alquiler.

Entre sus principales disposiciones, permite prorrogar hasta dos años adicionales determinados contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y establece límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027.

El Real Decreto-ley 29/2026 permite prorrogar hasta dos años adicionales determinados contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y establece límites a la actualización anual de las rentas hasta finales de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En paralelo, García Martín adelantó que la Comunidad también recurrirá los desarrollos reglamentarios que puedan aprobarse al amparo del decreto.

No obstante, el portavoz aseguró que espera que el Constitucional “no tenga que pronunciarse” sobre estas cuestiones, pues confía en que las elecciones del próximo domingo 29 de noviembre permitan la formación de un nuevo Gobierno que derogue tanto el decreto como la ley estatal de vivienda.