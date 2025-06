YPF: luz verde para irse de dos provincias más

YPF, la mayor empresa del país, tomó la decisión de dejar de producir petróleo y gas en los yacimientos convencionales, y solo se dedicará a Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales.

La compañía ya anunció su salida de Santa Cruz, donde terminó de traspasar sus áreas, y también anunció que se irá de Chubut. En una reunión de directorio realizada el jueves, el directorio aprobó la salida de otras dos provincias.

YPF obtuvo luz verde para vender sus yacimientos convencionales en Salta y sus clusters en Mendoza.

La petrolera de mayoría estatal se desprenderá de 50 yacimientos. Más de un tercio (18) ya fueron transferidos, 21 están en proceso final de traspaso y 11 están con negociaciones "en progreso ", según caracterizó la compañía.

Esta semana la compañía dará las puntadas finales de la financiación del oleoducto Vaca Muerta Sur (OVMS). Es una obra de u$s 1700 millones, que tendrá financiamiento de bancos. YPF encabeza el proyecto, pero la acompañan otras petroleras.

YPF puso todos las yacimientos que venderá -todos convencionales- en un proyecto denominado "Andes". Allí fue cediendo por etapas.

Los primeros traspasos fueron a Santa Cruz, y ahora se avanzó con una ronda de 12 áreas " incluidos el bloque Manantiales Behr, ubicado en la provincia de Chubut, los clusters Chachahuen y Malargüe , en la provincia de Mendoza y clusters No Operados", informó la empresa.

Además, YPF firmó el cierre y traspaso de la operación de los clusteres Neuquén Norte y Sur, ambos convencionales.

Adicionalmente, el pasado 4 de junio se firmó la cesión de la participación de la compañía en las áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, ubicadas en Chubut.

También habrá cesión de su participación en yacimientos que no opera en Salta. Allí sus socios son PAE y Tecpetrol

De concretarse, YPF solo tendrá presencia en Neuquén -donde se encuentra Vaca Muerta- y quizás en Chubut (en Manantiales Behr). También hay una posibilidad de seguir operando en Mendoza.

Las provincias poseen un 25% de las acciones de YPF, mientras que el Estado nacional atesora el 26% de la compañía. Esa composición accionaria se originó en la expropiación de la petrolera, en 2012.

La petrolera está produciendo cerca de 160.000 barriles diarios y el objetivo es llegar a fin de año con 200.000 barriles.

El presidente de YPF, Horacio Marín, suscribió un acuerdo con Eni, la mayor petrolera italiana.

El acuerdo es por 12 millones de toneladas de gas por año. Empezará a ejecutarse a partir de fines de este año. Se estima que estará vigente entre 2028 y 2029.

El gas de Neuquén se trasladará a un puerto en Río Negro. Allá habrá tres operaciones, llamadas Argentina GNL 1, Argentina GNL 2 y Argentina GNL 3.

La operación es 1 es la liderada por Pan American Energy. La 2 corresponde a la asociación con Shell. La 3 es la de YPF con los italianos, la que se firmará esta semana.

En Río Negro habrá, como mínimo, unos 6 barcos regasificadores. "Estamos hablando de exportaciones de entre u$s 12.000 millones y u$s 15.000 millones", definió Marín, con una mirada hacia 2031.

Entre las exportaciones energéticas actuales (u$s 10.000 millones) más las venideras en gas y petróleo (que Marín estima en otros u$s 20.000 millones), el objetivo es llegar a u$s 30.000 millones en 2031. Eso, sumado al complejo minero, que podría aportar u$s 10.000 millones más, daría u$s 40.000 millones.