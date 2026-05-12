El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea no solo redefine aranceles y cuotas de exportación, también introduce un cambio sensible para la Argentina al limitar gradualmente la aplicación de retenciones, un instrumento clave de la política fiscal y comercial local. Según la guía elaborada sobre la base del Acuerdo Interino de Comercio, que elaboró Horacio Pereira, el artículo 2.9 establece que los derechos de exportación quedarán prohibidos luego de tres años de entrada en vigor del tratado, salvo excepciones específicas incluidas en el Anexo 2-A. Entre esas excepciones aparece el principal complejo exportador argentino: la soja. El acuerdo prevé que los derechos de exportación sobre el poroto, la harina y el aceite de soja pasarán del 18% actual al 14% en un plazo de diez años. De acuerdo con la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Argentina se compromete a mantener un techo del 18% hasta el quinto año del acuerdo —estimado para mayo de 2031— y luego reducirlo gradualmente hasta 14% en el décimo año, hacia mayo de 2036. El recorte comenzará recién a partir del séptimo año, con bajas lineales de un punto porcentual anual. Si la reducción arancelaria y las mejoras de acceso al mercado europeo se generalizan al conjunto de los complejos agroindustriales, la Argentina podría obtener un ingreso adicional de divisas por exportaciones por u$s 10.529 millones en un plazo de diez años, precisó la BCR. El mismo esquema alcanzará al biodiesel, otro producto estratégico para el complejo agroexportador que también reducirá sus retenciones del 18% al 14% bajo el cronograma denominado “Y10”. La letra chica del acuerdo deja una señal política y económica de fondo que por primera vez en un tratado de esta magnitud, la Argentina acepta compromisos internacionales que limitan parcialmente el uso de retenciones. Sin embargo, el margen de maniobra no desaparece por completo. La BCR destacó que nada impide que futuras administraciones fijen derechos de exportación por debajo de esos topes. Además, el acuerdo contempla excepciones para reimplantar temporalmente derechos “ante desequilibrios fiscales graves o una depreciación brusca y repentina de la moneda local”. La discusión cobra relevancia en un contexto en el que la Unión Europea perdió participación en el comercio exterior argentino durante las últimas décadas. Según datos del INDEC, en 2025, las exportaciones argentinas hacia la UE totalizaron u$s 8486 millones, mientras que las importaciones alcanzaron u$s 10.478 millones. El bloque europeo explicó el 9,7% de las exportaciones argentinas y el 13,8% de las importaciones. La participación europea incluso siguió cayendo en 2026: en el primer trimestre del año representó apenas el 9,3% de las exportaciones argentinas, uno de los niveles más bajos en décadas. Para los analistas, el acuerdo podría comenzar a revertir esa tendencia. Los principales productos exportados al bloque europeo incluyen harina de soja, biodiesel, carne bovina, maní y minerales de plata, entre otros. Entre los destinos encabezan Países Bajos, Alemania, España, Italia e Irlanda. En el caso neerlandés, buena parte del peso estadístico se explica por el puerto de Rotterdam como puerta de entrada logística al mercado europeo. Además, se estima que una de cada cuatro firmas exportadoras argentinas vende productos a la UE, lo que convierte al bloque en el segundo destino con mayor cantidad de empresas exportadoras argentinas, detrás de América Latina. El acuerdo tiene a la agroindustria como principal beneficiaria. Según la BCR, el 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea corresponde a productos agroindustriales. Además, el bloque europeo representa un mercado especialmente atractivo para productos alimenticios diferenciados: el 15% de las exportaciones de alimentos argentinas hacia la UE pertenece a segmentos de mayor valor agregado y diferenciación, muy por encima del promedio que Argentina logra en otros mercados emergentes. Más allá de la soja, el acuerdo también implica cambios para otros complejos exportadores. Por sus disposiciones generales, los derechos de exportación sobre maíz, trigo, sorgo, girasol y carnes tenderían a desaparecer en un plazo de tres años para las ventas destinadas al mercado europeo. Las excepciones abarcan 191 posiciones arancelarias incluidas en anexos específicos. En paralelo, algunos sectores sí obtendrán una eliminación total programada. Los cueros bovinos “wet blue” y “crust” pasarán del 10% al 0% en seis años, mientras que los cueros equinos, ovinos y caprinos también perderán progresivamente sus retenciones. No todos tendrán alivio. Productos como energía eléctrica, minerales, chatarra, corcho y obras de arte mantendrán derechos de exportación de entre 5% y 20% sin reducción. La expectativa oficial y empresarial es que el acuerdo funcione además como catalizador de inversiones extranjeras. La BCR destacó como ejemplo el reciente acuerdo anunciado por Alemania para abastecerse de dos millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) argentino a partir de 2027. A eso se suma el paquete de financiamiento comprometido por la Unión Europea para el Mercosur: u$s 1800 millones, divididos entre subvenciones directas y líneas canalizadas a través de intermediarios financieros y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Para los defensores del acuerdo, el principal activo no es solo comercial sino institucional. “En un contexto global donde las reglas de acceso a mercados están marcadas por la incertidumbre, contar con certeza jurídica frente al segundo destino exportador del país es un activo de largo plazo”, señaló la BCR. -Cuotas de carne bovina (7,5%), aviar (0%), lácteos, miel (0%), ajo (0% año 7) y etanol industrial (0%) -Azúcar, Argentina NO tiene cuota preferencial (solo Brasil y Paraguay). Exportará pagando el arancel base de la UE. -Automotores nafteros/diesel (8703.90), desgravación a 30 años (hasta 2054). -Eléctricos: 18 años. -Hidrógeno: 25 años. -Tractores y vehículos comerciales (15V): cuota anual de 50.000 unidades con 50% de descuento, de las cuales Argentina puede usar 15.500 unidades/año. -Vinos: 0% inmediato si cuestan más de 8 u$s/litro; 0% en el año 12 si son más baratos. Lácteos (leche en polvo, quesos) : cuotas progresivas que llegan a 0% arancel en el año 10. -Reglas de origen: acumulación UE-MERCOSUR. Declaración del exportador en la factura. Plazo de verificación: 10 meses. -Derechos de exportación (retenciones): los de soja bajan del 18% al 14% en 10 años; los de cueros se eliminan en 6 años. -Contratación pública: Argentina abre sus licitaciones a empresas de la UE con umbrales (bienes > u$s 130.000, construcción > u$s 5.000.000).