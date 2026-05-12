ElEuro y dólar cotiza a 1.1755 USD este martes, 12 de mayo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,24% en relación con el último día. En la última semana, el tipo de cambio EUR/USD registró una variación de 0.33% y en el último año acumuló una variación de 0.97%, reflejando una evolución moderada y estable. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fuerte impulso en la demanda, lo que podría estar impulsando al alza su valor en el mercado. Sin embargo, es importante observar que esta tendencia no garantiza estabilidad a largo plazo. La variabilidad en el mercado puede influir en futuros movimientos, lo que requiere un análisis continuo de la situación económica. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.94%, es menor que la volatilidad anual del 6.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.