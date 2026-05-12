El fútbol argentino juega más de un partido en estos días. Mientras el torneo local entra en etapa decisiva y varios clubes reparten calendario entre la Copa Libertadores y la Sudamericana, el Hot Sale abrió otro tablero: el de las camisetas oficiales que salen a liquidación. La movida llega en pleno recambio de temporada. Las marcas ya empujan los modelos nuevos y varias camisetas recientes empiezan a quedar atrás en las tiendas. Todavía son oficiales, pero ya entraron en zona de descuento. En algunos casos, la rebaja llega al 70 por ciento. El ejemplo más agresivo aparece en Boca Shop, la tienda oficial del club. La camiseta titular 24/25 bajó de $119.999 a $35.999,70, con un descuento del 70 por ciento. La alternativa de la misma temporada figura al mismo precio, también como parte de la liquidación. Además, la rebaja no se limita a las versiones más económicas. La titular Authentic 24/25 pasó de $199.999 a $99.999,50, con una baja del 50 por ciento. Incluso la camiseta titular 25/26 aparece con 30% de descuento: se ofrece a $104.999,30, desde un precio original de $149.999. A esa liquidación se suma el Hot Sale de Adidas, la marca que viste al club. Su outlet de camisetas de Boca muestra descuentos de 30%, 60% y hasta 70%. Entre las ofertas, la tercera camiseta 25/26 aparece a $47.999, desde $119.999, y la versión jugador del mismo modelo a $79.999, desde $199.999. El mapa de River, en cambio, aparece más repartido entre tienda oficial, marca y cadenas deportivas. La Tienda River muestra el tercer uniforme 24/25 a $69.999, desde $99.999, con precio para socios de $63.000. La alternativa 24/25 aparece a $95.999, desde $119.999. Sin embargo, los descuentos más agresivos aparecen fuera de la tienda del club. Adidas ofrece el tercer uniforme de River 25/26 a $47.999, con una rebaja del 60% sobre un precio original de $119.999. A su vez, cadenas deportivas como Sporting o Stock Center también tienen modelos Adidas de temporadas recientes con precios cercanos o rebajas similares. La situación de Racing tiene otro matiz, porque el club viene de cambiar de proveedor técnico. La camiseta actual prácticamente no aparece con descuentos relevantes. Por eso, las oportunidades se concentran en indumentaria Kappa, la marca que vistió a la Academia hasta la temporada anterior. Ese stock de ciclo previo concentra las rebajas más interesantes. Tiendas deportivas muestran la camiseta de entrenamiento Kappa 2025 a $47.999, desde $66.999. También se consiguen modelos de juego y alternativas de la etapa anterior con descuentos cercanos al 35%, según talle y tienda. Kappa Store, además, mantiene secciones de Hot Sale y promociones de clubes donde el stock racinguista entra como liquidación. Después de Boca, River y Racing, San Lorenzo aparece con una de las rebajas más fuertes entre los grandes. Atomik, la marca que viste al club, ofrece la tercera camiseta 2025 a $47.920, desde $119.900, con un descuento del 60 por ciento. En paralelo, Soy Cuervo, la tienda oficial, muestra camisetas Atomik 2025 —titular, alternativa y tercera— a $83.999, con rebajas del 30 por ciento. Huracán también suma descuentos desde su tienda oficial. La camiseta alternativa 2025 Regular y la roja 2025 Regular figuran a $ 50.000, mientras que la titular 2026 Regular aparece a $120.000. La sección sale incluye, además, la camiseta amarilla de arquero 2025, que baja de $100.000 a $50.000, y la edición limitada Huracán Kombat XXV, que pasa de $ 180.000 a $ 104.400. El caso de Independiente es más selectivo. Puma, la marca oficial del club, reúne productos del Rojo y anuncia un 30% adicional para artículos de Hot Sale con el cupón 30OFF. Allí aparecen modelos puntuales de camiseta, retro e indumentaria de entrenamiento. De todos modos, las camisetas actuales tienen menos rebajas que en otros clubes. Vélez también tiene Hot Sale en su tienda oficial, aunque la liquidación aparece más acotada. El dato más fuerte está en la línea kids: la camiseta Home Macron Vélez 2025 para chicos figura a $47.999, desde $103.999, con 54% off. Las camisetas adultas 2026, en cambio, aparecen a precio pleno: la Home Vélez Sarsfield 2026 Macron Oficial se ofrece a $137.999. Entre los grandes del interior, Rosario Central aparece con uno de los descuentos más fuertes desde tienda propia. Su camiseta alternativa PRO 2025 figura a $60.000, desde un precio original de $154.900. También hay modelos de arquero a $55.000 y versiones kids a $35.000. Por detrás, Talleres combina tienda oficial y cadenas deportivas. Su tienda mantiene productos Le Coq de la temporada vigente, pero las oportunidades más visibles aparecen en retailers. Una camiseta titular fan sponsor 2025 figura a $59.939, desde $99.900, y la edición dos estrellas 2025 aparece a $83.939, desde $139.900. La capa de marca también suma en Belgrano y Lanús. Umbro muestra ofertas por club en su tienda oficial: Lanús aparece con camisetas de temporada en descuento, mientras Belgrano tiene productos oficiales y modelos juveniles o femeninos con rebajas más marcadas que las camisetas adultas nuevas. La búsqueda en La Plata muestra un panorama más chico. Gimnasia tiene modelos Givova de temporadas anteriores en cadenas deportivas: la camiseta Home 2024 figura a $49.999, desde $69.900. Las oportunidades, tanto en marca como en retailers, se concentran más en stock puntual que en una liquidación amplia. Por ahora, Estudiantes no muestra una liquidación fuerte sobre camisetas de juego al nivel de Boca, River, San Lorenzo o Rosario Central. El Hot Sale aparece con oportunidades más acotadas frente a los clubes que ya pusieron modelos recientes en remate.