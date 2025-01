Vaca Muerta: cuál fue el papel de un socio inesperado en el éxito energético

El sector energético argentino no para de anotar récords. La producción de petróleo fue la más alta desde 2003. El superávit de la balanza energética de 2024 también fue el más elevado en varias décadas: u$s 5600 millones. La frutilla del postre fue diciembre: por cada dólar importado, el país despachó otros cinco , creando una relación entre exportaciones e importaciones insólita para la Argentina,

Argentina tuvo un superávit comercial superior a los u$s 12.000 millones durante 2024, uno de los mejores números en varias décadas. La energía contribuyó casi a la mitad de ese saldo positivo.

Las exportaciones de combustibles y energía tocaron los u$s 9677 millones, mientras que las importaciones fueron de u$s 4009 millones. Eso arroja un saldo positivo de u$s 5668 millones.

En 2022, las importaciones habían sido tres veces más (u$s 12.000 millones) y en 2023, el doble (u$s 8.000 millones) Durante ambos años, las exportaciones fueron casi de u$s 8.000 millones.

El mayor comprador de energía argentino fue una sorpresa: Chile. El país trasandino importó petróleo y gas local por u$s 2.844 millones.

Las exportaciones de diciembre fueron especialmente positivas. Sumaron u$s 1.032 millones, mientras que las importaciones fueron de u$s 180 millones. Esto implica que el país exportó 5 dólares por cada dólar importado. Es un cambio de tendencia total con respecto a 2022 y 2023, años de abultado déficit comercial energético.

Durante 2024, la producción de hidrocarburos de Argentina generó 256.268.454 barriles, la mayor producción desde 2003. "Por su parte, el gas alcanzó los 50.726.747 m3, la producción más alta desde 2006. Estos datos están vinculados a las oportunidades que ofrece el sector en el país en el marco del proceso de estabilización de la economía", destacó la secretaría de Energía en un informe.

La producción de petróleo del 2024, en promedio, fue de 717.000 barriles diarios, lo que significa un crecimiento de un 11% interanual. En diciembre se llegó a 765.000 barriles .

En gas, la producción del último mes de 2024 fue de 124,4 millones de metros cúbicos por día, lo que significó un incremento de 9% con respecto a diciembre de 2023.

Efecto Vaca Muerta

Vaca Muerta es el motor de estos números. La formación neuquina representó 54,9% de toda la producción de petróleo y 50,1% del gas a nivel nacional.

"Estos logros están impulsados también por la reglamentación del capítulo de Energía de la Ley Bases, a través del cual se alinean los precios a valores internacionales, se garantiza la libertad para exportar hidrocarburos, y se asegura la seguridad jurídica para las empresas, promoviendo la transparencia y la competencia", destacó Energía.