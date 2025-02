Argentina en la cumbre: cuál es el poderoso ranking al que ingresará este año

Se calcula que sucederá en noviembre. Será consecuencia de un crecimiento mensual ininterrumpido. Y no está todo dicho, pero las probabilidades son muy altas: Argentina ingresará este año en el top 20 en uno de los ránkings más poderosos e influyentes.

Están pendientes algunas sombras sobre estas perspectivas. Aún faltan más medidas comerciales de Donald Trump, el acuerdo del país con el FMI y las elecciones legislativas. Pero la Argentina se entusiasma con ingresar, hacia fin de año, en el selecto club de los 20 mayores productores de petróleo.

Una estimación de una consultora financiera privada sostiene que, entre noviembre y diciembre, el país superará los 900.000 barriles diarios de producción diarios.

Los líderes mundiales en la producción petrolera son Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, China y Canadá. Todos producen más de cinco millones de barriles diarios.

Argentina, en el mejor escenario, terminaría el año pisando el millón de barriles. De todas formas, ese número le alcanzaría para convertirse en el vigésimo productor más importante del mundo.

Fuera de las cinco grandes potencias, los otros jugadores relevantes son Brasil y México (en América latina) , Noruega (en Europa) y casi todo el resto es asiático: Irán, Iraq, Kuwait, Omán, Qatar, Emiratos Árabes y Kazajistán. Angola, Algeria, Libia y Nigeria son los países petroleros fuertes en África.

Argentina dejó atrás a Colombia en el podio sudamericano. La duda es si podrá superar a Venezuela durante este 2025 . El país caribeño también atraviesa vaivenes.

El sector "salvador" del superávit

En 2024, Argentina exportó energía por u$s 9677 millones. "Del total exportado, el 56,6% corresponde a petróleo", detalla Nicolas Arceo, de la consultora Economía y Energía.

"Las importaciones vienen en retroceso. En 2024 fueron de u$s 4009 millones, contra u$s 7924 millones en 2023 y u$s 12.868 millones en 2022", puntualiza.

De esta forma, Argentina está importando menos de un tercio de lo que traía en 2022, en el gobierno de Alberto Fernández.

"El aumento en la capacidad de transporte de gas natural desde la cuenca Neuquina y la disminución de los precios internacionales fueron determinantes en este proceso", agrega Arceo.

Enero mantiene la tendencia

El boom de las exportaciones energéticas siguió en ascenso tras conocerse los números de enero.

El país exportó energía por u$s 879 millones, mientras que importó u$s 201 millones. De esa forma, el superávit comercial energético es de u$s 678 millones. En enero de 2024, el saldo también había sido positivo (más de u$s 400 millones).

La mejora interanual es de u$s 265 millones . La balanza comercial de enero de 2025 fue positiva en sólo u$s 142 millones, en el sector energético se inflan el pecho.

"Al descomponer la variación de la balanza de dólares de la energía, se tiene que el efecto precio generó una caída de US$ 34 millones y el efecto cantidades una suba de US$ 300 millones ", analiza Nadin Argañaraz en un informe.

Sin embargo, hay un miedo que flota en el sector: los aranceles de Donald Trump. El presidente estadounidense los anunció para el petróleo que ese país compra en Canadá. Hasta ahora, la guerra comercial desatada por el mandatario estadounidense solo afectó a aluminio y aceite.