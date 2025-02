YPF busca socios para el gas: la dura negociación para conseguir u$s 9000 millones

YPF, la empresa más grande del país, quiere que su próxima etapa de crecimiento esté basada en exportaciones. Durante enero, la compañía estuvo negociando para venderle GNL (gas licuado) a tres de los mayores países asiáticos.

La compañía de mayoría estatal entabló negociaciones para venderle GNL a Japón, China y Corea. A los precios actuales, el acuerdo podría generarle ingresos por u$s 9000 millones.



" Fuimos a Japón, Corea, China e India para abrir mercados", explicó Horacio Marín, presidente de YPF. En India, cerró un "memorando de entendimiento" para venderle gas a tres petroleras de ese país en un contrato por u$s 5000 millones.

Japón es la cuarta mayor economía del planeta. No tiene recursos energéticos propios. Según Marín, se habló de una transacción por 7 millones de toneladas de gas . A precio actual, es una suma cercana a los u$s 3500 millones.

En el caso de China - la segunda mayor economía del mundo , solo superada por Estados Unidos-, "hablamos de entre 6 y 7 millones de toneladas", según Marín. También serían alrededor de u$s 3500 millones por esa vía.

La tercera negociación es con Corea del Sur. Es el doceavo PBI del mundo y otro neto importador de energía. Marín planteó que allí se conversó por 3 millones de toneladas, el equivalente a u$s 1500 millones.

Y habría otra suma, aún no especificada, en un contrato con firmas europeas

Hace dos semanas, YPF firmó un entendimiento con Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL), tres gigantes indios.

Allí, lo rubricado sería para exportar 10 millones de toneladas de gas al año. Se estima que podrían ser alrededor de u$s 5000 millones o más, dependiendo de la cotización de la energía en ese momento.

El acuerdo no habla de plazos, pero se estima que arrancará hacia 2027 .

El jefe de Gabinete -Guillermo Francos- estuvo con Marín tras su gira asiática y expresó que "YPF ha logrado cerrar acuerdos comerciales por hasta 15 millones de toneladas, lo que se traduce en más de u$S 7000 millones de dólares anuales para nuestro país en exportaciones de gas licuado".

Si se tiene en cuenta que YPF cerró con India por u$s 5000 millones, Francos parecería indicar qu e alguna de las otras negociaciones asiáticas está por concretarse .

"El 25 es el año clave para las ventas. Nuestra competencia es Estados Unidos, así que hay que cerrar los contratos lo antes posible para hacerlo una realidad. Y vamos muy bien", indicó Marín.

Marín también estuvo en los cuarteles centrales de Shell. Allí firmó un "entendimiento" que podría incluir la exportación de gas, pero también que la anglo-neerlandesa participe de la construcción de una planta de GNL. La malaya Petronas formaba inicialmente parte de ese proyecto, pero lo abandonó.

El peso actual de las exportaciones

Aunque YPF exporta por más de u$s 2700 millones, la compañía posee la mayoría de sus ingresos asociados al mercado local.

La petrolera despacha alrededor de u$s 10.500 millones a través del expendio de combustibles, donde posee un 57% de participación . Más de la mitad de las naftas o gasoil que se salen por los surtidores locales tienen origen en la petrolera de mayoría estatal.

La firma obtiene cerca de u$s 1500 millones en ventas locales de gas. Otros u$s 4100 millones provienen del mercado doméstico.

La compañía proyectó ventas por u$s 18.700 millones para 2024, según una presentación para inversores de diciembre. Sin embargo, el número final recién se divulgará en marzo.

De todas formas, habría una mejora en la facturación en relación a 2023, cuando obtuvo u$s 17.300 millones