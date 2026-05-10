Los acontecimientos más recientes dejaron una combinación de señales que, analizadas en conjunto, reconfiguran el escenario macroeconómico argentino con más matices de los que suelen destacar los titulares. Una mejora en la calificación soberana, una revisión a la baja en las proyecciones del FMI, una caída significativa del precio del petróleo y datos laborales sólidos en Estados Unidos que complican el camino hacia una baja de tasas. Cada una de estas variables, por separado, tiene peso propio; en combinación, dibujan un mapa que exige lectura cuidadosa. El hecho más destacado de la semana en el frente local fue, sin dudas, la decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación de la deuda soberana argentina de CCC+ a B-, con perspectiva estable. Se trata de un escalon que Argentina no alcanzaba desde hace ocho años y que, más allá de su valor simbólico, tiene consecuencias concretas. Los bonos soberanos en dólares rebotaron cerca de 1% en promedio y el riesgo país retrocedió un 4,9%, perforándose el piso de los 510 puntos básicos. La mejora de Fitch reconoce los avances en materia fiscal y cambiaria, pero también envía un mensaje implícito: Moody’s y S&P aún no acompañaron, lo que indica que el mercado sigue esperando confirmación de la sostenibilidad del proceso antes de otorgar una validación más amplia. La tarea pendiente es clara. Sin embargo, la misma semana en que Fitch premió el ordenamiento macroeconómico, el FMI decidió actualizar sus proyecciones en una dirección menos cómoda. El organismo redujo su estimación de crecimiento para Argentina de 4% a 3,5% para 2026 y, en un movimiento que genera mayor preocupación, duplicó su proyección de inflación (del 16,4% al 30,4%). Ambas revisiones merecen ser leídas en contexto. La corrección del crecimiento refleja en parte el impacto del entorno internacional sobre una economía pequeña y abierta. La revisión de la inflación, en cambio, es más estructural. El FMI está alertando que el proceso desinflacionario enfrenta riesgos concretos, en un año electoral en el que las presiones sobre el gasto y el tipo de cambio no desaparecen. En el plano cambiario, la semana mostró una dinámica interesante. El dólar oficial subió un 2,08% semanal, cerrando en $1.420 (venta), mientras que el blue se mantuvo estable en $1.400. El CCL retrocedió un 0,80% y el MEP un 0,90%, lo que implicó una compresión adicional de la brecha entre las distintas cotizaciones. El Merval medido en dólares cerró en 1.867 puntos, con una leve caída semanal del 0,77%, en una rueda en que los inversores procesaron simultáneamente la buena noticia de Fitch y las advertencias del FMI. La tasa TAMAR se ubicó en 22,81% anual, levemente por encima de la semana anterior, reflejando la cautela del mercado de dinero local. En el frente de la actividad económica, los datos industriales de la semana aportaron señales positivas. El índice de producción industrial manufacturero registró una variación desestacionalizada intermensual del 3,2% y un crecimiento interanual del 5%, mientras que el índice de producción industrial mineral avanzó un 2,4% mensual y un 10,4% interanual. Estos números son consistentes con una economía que mantiene su impulso de recuperación, aunque la heterogeneidad sectorial que caracterizó a 2025 parece persistir en el arranque de 2026. Por otro lado, el anuncio de que Paolo Rocca dejará la CEO de Tenaris tras 24 años, cediendo el lugar al argentino Gabriel Podskubka, cierra un ciclo en una de las empresas industriales de mayor peso internacional del país. Rocca continuará como presidente del Grupo Techint y chairman de Tenaris, lo que sugiere una transición ordenada más que un quiebre estratégico. Dentro de la esfera internacional, el dato más relevante fue la publicación del mercado laboral estadounidense de abril: 115.000 nóminas no agrícolas, con una tasa de desempleo que se mantiene en 4,3%. El número superó las expectativas del mercado y, junto con los datos de marzo, sugiere un mercado laboral más robusto de lo que se anticipaba. La reacción de los índices fue inmediata: el S&P 500 subió un 2,33% semanal y el Nasdaq 100 avanzó un 5,38%, ambos marcando nuevos records históricos. El Dow Jones, en cambio, apenas sumó un 0,22%. Sin embargo, la fortaleza del empleo tiene una cara menos favorable para los mercados de bonos: un mercado laboral sólido combinado con presiones inflacionarias derivadas del conflicto en Medio Oriente y los aranceles comerciales reduce el margen de la Reserva Federal para recortar tasas. El FedWatch asigna actualmente una probabilidad del 93,8% a que la tasa se mantenga en el rango actual de 3,50%-3,75% en la próxima reunión. El petróleo tuvo la semana más relevante en términos de impacto macroeconómico global. El Brent retrocedió un 7,86% hasta los USD 100,25, y el WTI cayó un 7,63% hasta los USD 94,68, en lo que representó la mayor corrección semanal en meses. El detonante fue la noticia de que Irán y Estados Unidos están trabajando con mediadores para poner fin al conflicto y reabrir el Estrecho de Hormuz, con posibles encuentros en Islamabad en los próximos días. A eso se sumó el anuncio de Trump de un cese de fuego de tres días entre Rusia y Ucrania para conmemorar el aniversario de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial. Para Argentina, la caída del petróleo tiene efectos contrapuestos. Modera las presiones inflacionarias sobre los insumos del agro y el transporte, pero reduce el valor de los dólares que puede aportar Vaca Muerta al balance cambiario. La soja, en cambio, subió un 1,04% hasta los USD 438,82 por tonelada, aportando un matiz positivo al frente agroexportador. El oro avanzó un 2,12% hasta los USD 4.723,70 la onza, consolidando su rol de activo refugio en una semana de elevada volatilidad geopolítica. En el mundo tecnológico, dos noticias merecen atención. Apple e Intel cerraron un acuerdo preliminar sobre fabricación de chips que, de concretarse, reconfiguraría parte de la cadena de producción de semiconductores en territorio estadounidense. Intel reaccionó con una suba del 14% en la semana. Paralelamente, la Casa Blanca evaluó la creación de un proceso formal de revisión para modelos de inteligencia artificial que representen riesgos de seguridad cibernética, en un debate que combina consideraciones de seguridad nacional con la tensión entre regulación e innovación. Entre los resultados corporativos de la semana, Mercado Libre decepcionó al mercado con una caída del 11,76%, mientras que Uber avanzó un 7,8% y Disney sumó un 4,79%. En síntesis, los primeros días de mayo dejan un balance complejo para Argentina. La mejora de Fitch es una señal genuina de progreso en la percepción de riesgo soberano y abre la puerta a una eventual compresión adicional del riesgo país si las variables fiscales y cambiarias se sostienen. Pero las revisiones del FMI advierten que el camino hacia la estabilidad de precios es más largo y sinuoso de lo que los escenarios optimistas sugerían. El entorno externo, por su parte, oscila entre la mejora geopolítica —si el acuerdo con Irán prospera, el alivio energético podría ser significativo— y la persistencia de una política monetaria restrictiva en Estados Unidos que limita el apetito por activos de mercados emergentes. Para Argentina, navegar ese escenario con un riesgo país aún por encima de los 500 puntos básicos y sin acceso pleno al mercado de deuda soberana exige mantener la consistencia macroeconómica como prioridad, sin concesiones que el mercado interpretaría rápidamente como señales de desvio. El rumbo está trazado, pero cada dato que viene —empezando por el IPC— es una nueva prueba de consistencia.