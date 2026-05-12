Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión. Este martes, 12 de mayo de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.750 pesos colombianos. En la última semana, la cotización del Dólar aumentó 0.67%, pero en el último año acumuló una caída de 6.58%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual a la baja. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.31%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 12.89%. En las últimas 2 sesiones, el dólar subió frente al peso colombiano. En los últimos 10 días, el Dólar alternó alzas y bajas al inicio, encadenó dos subidas a mitad del periodo, tuvo un día sin cambios y cerró con dos avances; en total: 6 subidas, 3 bajas y 1 estable, con sesgo alcista. La cotización del Dólar de hoy muestra una tendencia al alza tras dos días consecutivos. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a los días anteriores. Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes: _ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union. Este martes, 12 de mayo de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia, con un valor por unidad de 3750.0 pesos colombianos, es de 375000 pesos; 200 dólares cuestan 750000 pesos y 500 dólares, 1875000 pesos.