Si bien se espera que la inflación de abril muestre una baja luego de diez meses de aceleración consecutiva -el INDEC publicará el dato oficial este jueves-, llenar el changuito del supermercado sigue siendo difícil en 2026 para muchos consumidores cuyo poder de compra se vio afectado por el peso que tomaron los servicios dentro del presupuesto familiar. En ese contexto, la consultora Analytica hizo un análisis, provincia por provincia, acerca de cuáles fueron las regiones en donde fue más costoso hacerlo. El mapa en todo el país mostró una gran disparidad geográfica, donde el gasto promedio de las familias de clase media varía según cada provincia. El estudio denominado “El Changuito Federal” utilizó productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores. Puntualmente, la firma incluyó en todos los casos productos idénticos en marca y presentación para medir el impacto real del costo de vida en cada jurisdicción. La región patagónica lidera el ranking de las provincias más carass, con Santa Cruz al frente: con un costo total de $ 984.263, se mantuvo como el lugar más caro para llenar el changuito. En la misma zona le siguieron Chubut ($ 968.415), Tierra del Fuego ($ 960.700), Río Negro ($ 931.368) y Neuquén ($ 911.677), lo que consolida al sur como la región con los precios nominales más altos de la Argentina. En contraste con los valores de la Patagonia, la compra más económica se registró en el conurbano bonaerense, con un costo total de $ 861.050. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires ($ 861.094) y Misiones ($ 867.273) también se ubicaron entre los lugares con precios más accesibles. En ese sentido, la brecha entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense supera los $ 123.000 y, en consecuencia, el costo promedio nacional del changuito se ubicó en $ 922.656. Entre los aumentos mensuales, La Pampa lideró los incrementos con una suba de 3,2 puntos. Le siguieron San Luis y Chubut, donde la canasta creció 2,8% y 2,3% respectivamente. Asimismo, los mayores aumentos absolutos se dieron en: Por otro lado, se registraron las menores subas en: Entre las posibles causas de la dispersión de precios, el informe consideró el costo de vida entre regiones. La Patagonia, que tiene los changuitos más costosos, es a la vez la región con los salarios más elevados. De hecho y pese a tener la canasta más costosa, Santa Cruz también posee el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén. “Esto sugiere que los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas”, añadió la consultora. En cuanto a productos específicos, destacó la suba del aceite de girasol. Este artículo registró subas que oscilaron entre el 2% y 4% en casi todo el territorio (en Jujuy alcanzó el 5,3%). En la misma línea, el bidón de agua también mostró incrementos generalizados, con variaciones de precios de entre el 2% y el 4% en todas las provincias. El precio del pan lactal, en tanto, se mantuvo estable en casi todas las provincias a excepción de Corrientes (1,3%), Entre Ríos (1,6%), Jujuy (1,6%), Salta (1,6%), San Juan (1,6%), Santiago del Estero (1,5%) y La Pampa (2,1%). Por último, el valor de la suprema de pollo empaquetada también se mantuvo casi invariante en el promedio mensual y no presentó variaciones significativas en ninguna provincia.