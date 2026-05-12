Este martes se llevará a cabo la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, apunta a reclamar por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma se sancionó hace meses, pero, según las instituciones, no se está aplicando de manera efectiva. El acto central tendrá lugar en Plaza de Mayo, con concentración a partir de las 17 horas y discursos desde las 18. La convocatoria de este martes es la cuarta de una serie de movilizaciones que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se concentraron en la Avenida de Mayo y en otros puntos del país en la primera protesta masiva contra el desfinanciamiento universitario. La segunda fue el 2 de octubre del mismo año, frente al Congreso, bajo la consigna de impedir el veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, en simultáneo con la sesión que ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura. El reclamo central continúa siendo el mismo: exigir que el Ejecutivo cumpla la ley que el Congreso sancionó y que la Justicia respaldó en dos instancias. Es que, desde el sistema universitario advierten sobre una situación presupuestaria “crítica”. Las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, según datos del sector. Los salarios docentes y no docentes perdieron aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo. Además, las becas del programa Progresar permanecen congeladas desde hace dos años en $ 35.000 (el valor de diciembre de 2023) y, según el último informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades, los salarios cayeron por decimoséptimo mes consecutivo. Se estima que el 80% de los profesores cobra por debajo de la línea de pobreza. El acto central está previsto para las 17. Sin embargo, los gremios docentes, organizaciones estudiantiles y comunidades universitarias comenzarán a concentrarse desde las primeras horas de la tarde en distintos puntos de la ciudad para marchar hacia la Casa Rosada. Tras la aprobación del Congreso y la posterior judicialización de la norma, la Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación de Milei y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. En este sentido, la medida cautelar exige a la administración nacional que cumpla con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, que son aquellos que obligan al gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes de universidades públicas, desde diciembre del 2023 hasta la sanción de la ley en septiembre del 2025. Los jueces calificaron de “poco serios” los argumentos presentados por el Estado. También resaltaron que el impacto fiscal de la cautelar es bajo y no afecta el interés público, sino que está en juego el derecho de educación universitaria argentina.