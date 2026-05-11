El desembarco de Miniso en la Argentina no para de sumar novedades. Tras la apertura de su primera tienda oficial en la calle Florida del microcentro porteño, que convocó filas de hasta siete cuadras en su día de inauguración, la cadena de origen chino ya está reclutando personal para sus próximas sucursales en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las posiciones abiertas son para vendedores en dos shoppings emblemáticos fuera de la capital: Plaza Oeste y Palmas del Pilar. Las búsquedas están siendo llevadas adelante por la consultora de recursos humanos Humaq, que publica regularmente las ofertas laborales de la cadena en sus redes sociales y en su perfil de LinkedIn. Los interesados pueden enviar su CV al correo electrónico tiendasminiso@humaq.com.ar, o completar un formulario específico para postulantes a vendedores/promotores disponible en el perfil de LinkedIn de la consultora. El único requisito explicitado en ambas convocatorias es que los postulantes vivan cerca de la sucursal a la que se postulan. A cambio, la empresa promete buen clima laboral, capacitaciones constantes, descuentos exclusivos en sus productos y oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Además de las posiciones en Plaza Oeste (ubicado en Morón/Castelar) y Palmas del Pilar (La Lonja), a través del mismo formulario de LinkedIn es posible postularse para las futuras tiendas en Alto Avellaneda y Unicenter, así como para las ubicaciones ya anunciadas en Florida, DOT y Alto Palermo, todas dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vale mencionar que previamente, Humaq también ha abierto búsquedas para roles más senior dentro de la estructura de Miniso Argentina, incluyendo coordinador de tesorería y finanzas, analista de cuentas a pagar, analistas de compras, analista de logística, y gerente y subgerente de tienda. La llegada de Miniso a la Argentina responde a una apuesta de largo plazo. La compañía anunció una inversión de 50 millones de dólares para abrir 100 locales en el país en los próximos cinco años, con la creación de entre 800 y 1.000 puestos de trabajo. El plan de expansión se desarrollará en distintas etapas: durante el primer año, las aperturas se concentrarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. A partir del segundo año, la expansión apuntará hacia las principales plazas comerciales del interior del país. Tras la apertura en la calle Florida, la compañía prevé para mayo la inauguración de un mega local en el shopping DOT, de más de 600 metros cuadrados, que se posicionaría como uno de los más grandes en América Latina. En paralelo, proyecta para este año aperturas en Unicenter, Plaza Oeste y Palmas del Pilar, además de dos tiendas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y otros tres shoppings porteños (uno de los cuales de Alto Palermo). El desarrollo local está a cargo de Mini Hub, el operador regional que ya administra más de 500 tiendas de la marca en distintos mercados de América Latina, España, Portugal e Israel. La historia de Miniso inició en 2013, durante unas vacaciones de su fundador, Ye Guofu, en Japón. Allí descubrió la existencia de decenas de productos fabricados en China pero con diseños atractivos, buena calidad y precios muy bajos. Eso lo motivó a crear la marca al regresar a su país, con el objetivo de ofrecer ese tipo de productos a los jóvenes. Lo llamativo del origen de la compañía es que Ye no provenía de un entorno acomodado: antes de fundar Miniso, trabajaba como obrero en una fábrica de tubos de acero. A su regreso de Japón, aplicó los principios que había observado para crear una marca que combinó la estética del minimalismo japonés con la capacidad industrial china, apostando por un catálogo amplio, rotación constante y productos que transmitieran calidad sin elevar el costo final al público. El primer local se inauguró ese mismo año en la ciudad de Guangzhou. El mismo modelo de franquicias fue replicado en otros países, reduciendo los riesgos financieros y permitiendo escalar sin grandes inversiones. Siete años después de su visita a Japón, Ye Guofu logró que Miniso debutara en la Bolsa de Nueva York, recaudando unos 608 millones de dólares, lo que le permitió reforzar su posición frente a competidores. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de controversias: si bien es una marca china, recibió críticas por presentarse inicialmente como japonesa, y fue en 2022 cuando llevó adelante un proceso de rebranding para reconocerse abiertamente como una marca de origen chino. Hoy, Miniso se consolidó como una de las cadenas de retail de estilo de vida de mayor crecimiento global, con más de 7.700 tiendas en 112 mercados y una base de cientos de millones de clientes. La compañía reportó ventas globales por u$s 2.450 millones en 2025. Su modelo combina precios accesibles, diseño atractivo y una fuerte rotación de productos, con un enfoque dirigido principalmente a consumidores jóvenes urbanos. Entre sus principales atractivos se encuentra la posibilidad de acceder en un mismo lugar a una gran cantidad de productos de licencias oficiales como Harry Potter, Disney, Barbie, Sanrio, Marvel, Pokémon o Hello Kitty, entre otras.