La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este martes, 12 de mayo de 2026 en México es de 17.24 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.26%. Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.26 pesos y un mínimo de 17.17 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar retrocedió -0,11% y en el último año acumuló una caída de -8,82%, indicando una tendencia bajista. En los últimos 10 días, la cotización mostró alta volatilidad, con seis caídas y cuatro subas, predominando un sesgo bajista. Tras dos descensos iniciales, alternó movimientos con rebotes puntuales y cerró con un avance, aunque el saldo acumulado sigue negativo. El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un importe máximo de 18.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados. Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es del 7.68%. Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha aumentado, generando un ambiente de confianza entre los inversionistas. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantiene en los próximos días para determinar su sostenibilidad. Cualquier cambio en los factores económicos podría alterar esta dirección. En resumen, la tendencia actual sugiere un crecimiento en la cotización del Dólar, pero se requiere de un análisis continuo para prever posibles fluctuaciones. Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar. El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje. Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".