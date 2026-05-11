Este lunes, las principales empresas del sector petrolero se reunirán para definir el nuevo esquema de precios en los surtidores. El acuerdo de estabilización de precios que lideró YPF vence este viernes 16 de mayo, tras 45 días de vigencia, y el sector deberá resolver si traslada la suba acumulada del crudo y el reciente incremento impositivo. Horacio Marín, CEO de YPF, confirmó el encuentro y anticipó que la comunicación oficial se dará a conocer después de la reunión. Las empresas participantes incluyen a YPF, Shell, Axion, Puma, Raízen, Trafigura, Tecpetrol, Pluspetrol y Fénix. Bajo un mecanismo denominado internamente “buffer” de precios, se resolvió tomar el valor del crudo de marzo como referencia para las transacciones internas, independientemente de la cotización internacional real. Bajo ese esquema, los refinadores abonaron el barril a aproximadamente u$s 70, el valor vigente hasta marzo, mientras el Brent llegó a superar en algunas jornadas los u$s 120. La diferencia quedó registrada en cuentas compensadoras para saldarse cuando los precios internacionales bajaran. El 1° de abril, en medio de una fuerte escalada del precio internacional del crudo y una caída en la demanda interna de combustibles, YPF convocó a las principales petroleras del país a sostener los precios en el surtidor durante 45 días. La iniciativa apuntó a evitar que la volatilidad del mercado global impactara de manera inmediata en los consumidores locales. La demanda interna venía mostrando señales de debilidad, especialmente en el interior del país, lo que motivó el acuerdo para ofrecer mayor previsibilidad. Según datos de la consultora Surtidores, las ventas totales de combustibles registraron una contracción del 1,8% en marzo de 2026. La nafta súper, en particular, cayó un 4,1% interanual, reflejo de la pérdida de poder adquisitivo y el menor uso del automóvil. A la suba del crudo se suma el aumento de impuestos sobre los combustibles líquidos y el CO2. El 30 de abril, el Gobierno oficializó una actualización del 0,5% sobre esos tributos, con vigencia desde el 1° de mayo. En la estructura de precios local, el crudo representa el 40% del valor en el surtidor. El 60% restante se distribuye entre impuestos, refinación, logística, biocombustibles y margen comercial. Las petroleras decidirán si absorben o trasladan el incremento impositivo, decisión que también anunciarán este lunes. En las últimas jornadas, el mercado internacional mostró una baja abrupta en el valor del petróleo. El WTI retrocedió un 12% hasta u$s 95 por barril y el Brent cayó un 10% hasta u$s 101, ante el anuncio de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán para abrir 30 días de diálogo. Sin embargo, según consignó Reuters, el acuerdo omite puntos centrales, como el desmantelamiento del programa nuclear iraní, por lo que los riesgos de volatilidad siguen vigentes. El sector desconfía de que el crudo regrese a los niveles previos al estallido de las tensiones, que rondaban los u$s 60, y las petroleras proyectan un precio sostenido cerca de los u$s 90 por barril en el mediano plazo. De concretarse el traslado de la suba acumulada y el incremento impositivo, el precio de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires podría superar los $ 2.000 por litro.