Récord histórico en energía: Argentina vende cinco veces más de lo que importa

En diciembre de 2024, Argentina exportó energía por cinco veces más de lo que importó. El dato impactó en la balanza comercial -aumentó el superávit-, en la producción petrolera -que es récord en 20 años-, pero además es un signo de un cambio de tendencia impensado.

Hace menos de dos años y medio, el país importaba cinco veces más de lo que exportaba . Y el problema venía hace rato: a mediados de 2015 también tenía el mismo indicador: salían cinco dólares por cada uno que ingresaba.

Las exportaciones de energía de diciembre fueron de u$s 1032 millones, mientras que las importaciones fueron de u$s 180 millones. Esto implica que el país exportó 5 dólares por cada dólar importado.

Para comparar con situaciones del pasado. En julio de 2022, las importaciones de energía fueron de u$s 2281 millones, mientras que se exportaban u$s 414 millones por ese renglón . La actual relación de 5 dólares exportados por cada dólar importado era exactamente la inversa.

Pero el problema viene de arrastre. En junio de 2015, las importaciones ya habían superado los u$s 1071 millones, al tiempo que las exportaciones eran de u$s 201 millones.

Sin embargo, la comparación entre lo que sucede en diciembre con lo que sucede en junio es injusta . Durante el invierno, la capacidad para transportar gas en todo el país es insuficiente, por lo que se recurre a importaciones. En diciembre, en cambio, ya casi no se necesita gas importado.

De todas formas, las trayectorias de ciertos meses claves (junio-julio) de años anteriores en comparación con ese mismo período de 2024 ya muestra una evolución en la balanza comercial.

Entre junio y julio de 2024, las exportaciones de energía sumaron u$s 1.500 millones, mientras que las importaciones fueron algo superiores a los u$s 1.400 millones. Ese saldo ligeramente, positivo, de menos de u$s 100 millones es inédito desde hace más de 15 años.

Durante 2013, la balanza comercial energética mostró un rojo de u$s 7000 millones y en 2014 bajó a u$s 6500 millones . En ambos casos, las exportaciones se movieron entre los u$s 5000 millones/u$s 5.500 millones, mientras la compra de energía extranjera estuvo entre $ 11.400 millones/ u$s 12.400 millones.

En 2024, las exportaciones de combustibles y energía tocaron los u$s 9677 millones, mientras que las importaciones fueron de u$s 4009 millones. Eso arroja un saldo positivo de u$s 5668 millones.

Dos meses, en un año

La evolución de la balanza comercial energética difiere entre los meses de invierno y verano. Entre junio y julio de 2022, las importaciones fueron de u$s 4234 millones.

Durante todo 2024, la salida de divisas por esas compras fue de u$s 4009 millones. Es decir que en dos meses de 2022 se gastó más que en todo 2024.

La diferencia se explica en una obra de infraestructura energética. Vaca Muerta puede producir gas para abastecer a la Argentina sin problemas, pero no se estaba pudiendo trasladar al resto del país, porque no había forma de transportarlo.

La administración de Mauricio Macri llamó a una licitación para un gasoducto por el centro del país. Pero la devaluación de mediados de 2018 golpeó ese proyecto, que luego fue postergado por la derrota electoral de Macri. La administración de Alberto Fernández lo revivió cuando comenzó a ver la sangría que sufrían las reservas por la salida de dólares para gas extranjero .

Durante junio-julio de 2023, las importaciones fueron de u$s 1962 millones, con exportaciones de u$s 977 millones. Otra vez, con valores muy superiores a los de 2024.





La película de diciembre

Diciembre suele ser estacionalmente positivo para la balanza comercial. Argentina sigue exportando petróleo como el resto del año, pero ya no necesita el gas que requiere en invierno.

No obstante, el resultado de 2024 también superó el de los tres años anteriores .

En diciembre de 2021, hubo exportaciones por u$s 558 millones e importaciones de u$s 708 millones, lo que constituyó un saldo negativo de u$s 150 millones.

En el mismo mes de 2022, el saldo fue positivo en más de u$s 200 millones. Fue consecuencia de exportaciones de u$s 674 millones e importaciones de u$s 435 millones. De todas formas, ese saldo positivo es apenas un cuarto del logrado en este 2024 (más de u$s 800 millones).

En diciembre de 2023, el superávit había sido de u$s 371 millones. Las exportaciones alcanzaron los u$s 686 millones, con importaciones de u$s 315 millones.