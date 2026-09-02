En esta noticia Motor para la construcción

En línea con las modificaciones regulatorias que ahora permiten al sistema financiero prestar hasta 15% de los depósitos en dólares a sectores que no generen divisas, Banco Macro anunció nuevas líneas de crédito en moneda extranjera con foco en los desarrolladores inmobiliarios.

Lo hizo en las vísperas de la licitación de plazos fijos de la ANSES a cinco años para el fondeo de créditos hipotecarios y en paralelo a que el propio Macro lanzara una línea a UVA + 7,5% anual con este fin.

Los productos para desarrolladores contemplan esquemas de amortización estructurados según el flujo de obra de cada proyecto, explicaron, luego de un encuentro de trabajo con referentes de la industria.

Directivos de cámaras y desarrolladoras se reunieron hoy con el presidente de la entidad, Jorge Brito,su CEO Juan Parma, y el gerente del Banca Empresa, Adrián Scosceria, Gerente de Banca de Empresas, para relevar necesidades operativas del sector para ajustar los instrumentos financieros.

Del lado empresario, participaron Mali Vázquez y Damián Tabakman (CEDU), Carlos Spina (Argencons), Andrés Brody (Brodyfriedman), Sergio Kompel (Folken), Edgardo Wierzba (Wiza Desarrollos), Alejandro Furst (Miyagi), Juan Martín Santagada (Anchezar- Santagada), Germán Franchino (Vizora), y Florencia Miconi, (Imasa).

“El crédito en moneda extranjera es lo que se utiliza naturalmente para los desarrolladores de obra privada, que generalmente venden un producto en dólares, esto les permite tener cobertura y no descalzarse en moneda”, señaló Brito.

A juicio del directivo, esta herramienta “permitirá mejorar y aumentar la oferta de viviendas generando empleo. Por otro lado, estamos creando líneas de largo plazo, a 20 años, en pesos, para financiar la demanda”, agregó el presidente del Macro.

Motor para la construcción

Los desarrolladoras, por su parte, detectan que “el crédito en dólares puede ser un punto de inflexión para el desarrollo inmobiliario”, señaló Mali Vázquez, directora ejecutiva de CEDU+AEV.

“La Argentina tiene proyectos, demanda y capacidad para construir; lo que falta es financiamiento de largo plazo; podemos convertir ahorro en inversión, inversión en viviendas y viviendas en empleo y actividad económica”, dijo, al término del encuentro.

Por su parte, Juan Parma, CEO de Banco Macro, destacó la oferta completa de financiamiento, tanto por el lado de los créditos en dólares para desarrolladores como las líneas hipotecarias. “Cubrimos el ciclo completo del negocio, desde el fondeo del proyecto hasta la escrituración de las unidades”, indicó.